В Роспотребнадзоре отреагировали на детское питание с крысиным ядом Роспотребнадзор: в РФ не продается детское питание HiPP, где нашли крысиный яд

Детское питание HiPP, в котором обнаружили крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом в ведомстве призвали учитывать данный факт при поездках в Европу и не покупать там опасный продукт.

Информация о его выявлении и поставках в Российскую Федерацию от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН), в ведомство не поступала, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Череповце были госпитализированы 10 участников коллектива «Гармоника» из подмосковных Химок с симптомами острой кишечной инфекции. В общей сложности жалобы на ухудшение самочувствия поступили от 20 человек.

Кроме того, в городе Муроме не менее 30 несовершеннолетних и 22 взрослых были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, вызванной отравлением водой. По информации источника, вероятной причиной произошедшего стала аварийная ситуация на городском канализационном коллекторе.