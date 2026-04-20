Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
20 апреля 2026 в 21:30

В Роспотребнадзоре отреагировали на детское питание с крысиным ядом

Роспотребнадзор: в РФ не продается детское питание HiPP, где нашли крысиный яд

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Детское питание HiPP, в котором обнаружили крысиный яд, производится на заводе в Германии и не поставляется в Россию, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. При этом в ведомстве призвали учитывать данный факт при поездках в Европу и не покупать там опасный продукт.

Информация о его выявлении и поставках в Российскую Федерацию от компетентных органов Европейского союза, в том числе по Системе быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (ИНФОСАН), в ведомство не поступала, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщил, что в Череповце были госпитализированы 10 участников коллектива «Гармоника» из подмосковных Химок с симптомами острой кишечной инфекции. В общей сложности жалобы на ухудшение самочувствия поступили от 20 человек.

Кроме того, в городе Муроме не менее 30 несовершеннолетних и 22 взрослых были госпитализированы с острой кишечной инфекцией, вызванной отравлением водой. По информации источника, вероятной причиной произошедшего стала аварийная ситуация на городском канализационном коллекторе.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.