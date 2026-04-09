Не менее 30 детей попали в больницу из-за воды во Владимирской области

09 апреля 2026 в 13:17

Не менее 30 детей и 22 взрослых попали в больницу в Муроме

В Муроме как минимум 30 детей и 22 взрослых попали в больницу с острой кишечной инфекцией из-за отравления водой, сообщил Telegram-канал Mash. Как отметил канал, причиной могла стать авария на городском коллекторе.

Ранее в Урени Нижегородской области более 50 человек обратились за медицинской помощью из-за инфекции, часть из них госпитализирована. Среди пострадавших есть дети. В городе временно приостановили работу школ и социальных учреждений. Специалисты проверили воду из всех городских скважин, и анализы не выявили патогенной микрофлоры или вирусов.

До этого в Санкт-Петербурге была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции в школе № 39 Невского района. По данным Роспотребнадзора, число отравившихся учеников и сотрудников выросло до 37 человек, шести из которых потребовалось стационарное лечение. Лабораторно был подтвержден норовирус.

Также в Нижегородской области во время новогодней ночи произошло массовое отравление алкоголем с участием детей. Пострадали четверо несовершеннолетних. Всего в Нижнем Новгороде за праздничную ночь за медицинской помощью обратились 15 детей. Большинство из них жаловались на симптомы, характерные для ОРВИ.

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Чистый четверг в 2026 году: традиции, история, что можно и нельзя делать
