Виновника вспышки инфекции в Муроме отстранили от работы

Директор муромского МУП «Водопровод и канализация» Юрий Дударев был отстранен от занимаемой должности по решению властей, сообщает пресс-служба правительства региона. Кадровый шаг принят на фоне масштабной вспышки острой кишечной инфекции, зафиксированной в городе.

До этого в Минздраве сообщили, что число пострадавших в результате масштабной вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 679 человек, из них 318 — дети.

По данным Роспотребнадзора, в 36 случаях лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса, в то время как у остальных пациентов диагностирована инфекция неуточненной этиологии. В настоящее время медицинские службы региона продолжают оказывать помощь всем обратившимся и контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Кроме того, в Дагестане задержали директора водоканала Карабудахкентского района, его подозревают в некачественном обеспечении питьевой водой, которое привело к массовому отравлению. По данным следствия, с 2 по 4 апреля более 50 жителей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции, часть из них была госпитализирована.