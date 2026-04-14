Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 13:28

Виновника вспышки инфекции в Муроме отстранили от работы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Директор муромского МУП «Водопровод и канализация» Юрий Дударев был отстранен от занимаемой должности по решению властей, сообщает пресс-служба правительства региона. Кадровый шаг принят на фоне масштабной вспышки острой кишечной инфекции, зафиксированной в городе.

До этого в Минздраве сообщили, что число пострадавших в результате масштабной вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 679 человек, из них 318 — дети.

По данным Роспотребнадзора, в 36 случаях лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса, в то время как у остальных пациентов диагностирована инфекция неуточненной этиологии. В настоящее время медицинские службы региона продолжают оказывать помощь всем обратившимся и контролировать эпидемиологическую ситуацию.

Кроме того, в Дагестане задержали директора водоканала Карабудахкентского района, его подозревают в некачественном обеспечении питьевой водой, которое привело к массовому отравлению. По данным следствия, с 2 по 4 апреля более 50 жителей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции, часть из них была госпитализирована.

Регионы
Муром
инфекции
болезни
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.