Директора водоканала задержали после массового отравления в Дагестане

В Дагестане задержали директора водоканала по делу о массовом отравлении

Директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержан по делу о некачественном обеспечении питьевой водой жителей муниципалитета, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану. Отмечается, что это привело к массовому отравлению граждан — в период с 2 по 4 апреля в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции.

Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, директор водоканала Карабудахкентского района не обеспечил должное качество и безопасность услуг по водоснабжению. В результате с 2 по 4 апреля 2026 года более 50 жителей района обратились в медицинское учреждение с симптомами острой кишечной инфекции, а часть из них была госпитализирована.

Ранее во Владимирской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции, от которой пострадали 677 человек, включая 318 детей. Норовирус подтвердили в 36 случаях, остальным диагностировали острую кишечную инфекцию. Состояние госпитализированных пациентов врачи оценили как средней степени тяжести.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

