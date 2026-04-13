Директора водоканала задержали после массового отравления в Дагестане В Дагестане задержали директора водоканала по делу о массовом отравлении

Директор водоканала Карабудахкентского района Дагестана задержан по делу о некачественном обеспечении питьевой водой жителей муниципалитета, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Дагестану. Отмечается, что это привело к массовому отравлению граждан — в период с 2 по 4 апреля в медицинское учреждение обратились более 50 жителей района с признаками острой кишечной инфекции.

Фигурант задержан, в суд направлено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в сообщении.

а часть из них была госпитализирована.

Ранее во Владимирской области зафиксировали вспышку кишечной инфекции, от которой пострадали 677 человек, включая 318 детей. Норовирус подтвердили в 36 случаях, остальным диагностировали острую кишечную инфекцию. Состояние госпитализированных пациентов врачи оценили как средней степени тяжести.