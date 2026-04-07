Почти 30 артистов отравились перед спектаклем в Москве

Количество сотрудников Красноярского музыкального театра с симптомами отравления, находящихся на гастролях в Москве, увеличилось до 28 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска». Всех пострадавших госпитализировали.

28 сотрудников Красноярского музыкального театра были госпитализированы в Москве. К моменту появления первых сообщений в СМИ число участников коллектива с симптомами отравления не соответствовало действительности, но к полуночи их количество увеличилось, — рассказала собеседница агентства.

В пресс-службе фестиваля уточнили, что все заболевшие находятся под присмотром врачей. Точная причина отравления пока не установлена, специалисты выясняют обстоятельства.

На данный момент точная причина не установлена, специалисты выясняют. Мы сосредоточены на том, чтобы обеспечить всем необходимым коллег и создать условия для их скорейшего восстановления, — добавили представители фестиваля.

Ранее в СУ СК по Дагестану сообщили, что в дагестанском Каспийске более 30 человек получили серьезное отравление после употребления питьевой воды. Ведомство начало масштабную процессуальную проверку.