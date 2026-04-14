Число пострадавших от вспышки инфекции в Муроме выросло Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в Муроме выросло до 679 человек

Число пострадавших в результате масштабной вспышки острой кишечной инфекции в Муроме Владимирской области увеличилось до 679 человек, сообщило правительство региона. Среди заболевших ранее было выявлено 318 детей.

По данным Министерства здравоохранения, в 36 случаях лабораторные исследования подтвердили наличие норовируса, в то время как у остальных пациентов диагностирована инфекция неуточненной этиологии. В настоящее время медицинские службы региона продолжают оказывать помощь всем обратившимся и контролировать эпидемиологическую ситуацию.

До этого глава округа Евгений Рычков допустил, что причиной массового отравления жителей округа Муром, по предварительным данным, стал норовирус. По данным пресс-службы регионального правительства, очаги заражения не связаны с ремонтом канализации.

Кроме того, в Дагестане задержали директора водоканала Карабудахкентского района, его подозревают в некачественном обеспечении питьевой водой, которое привело к массовому отравлению. По данным следствия, с 2 по 4 апреля более 50 жителей обратились в больницу с признаками острой кишечной инфекции, часть из них была госпитализирована.