Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
22 апреля 2026 в 16:28

Суд отправил в СИЗО первого замглавы Подольска Мамлая за получение взятки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тверской районный суд столицы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Московской области Александра Мамлая, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В публикации говорится, что мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд избрал Мамлаю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора подмосковного парка «Патриот» Виталия Мелимука задержали по подозрению в получении взятки в размере 18 млн рублей. В пресс-службе СК РФ уточнили, что чиновнику уже предъявлено официальное обвинение в совершении коррупционного преступления.

До этого сообщалось, что должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. По версии следствия, в 2021–2024 годах Гудков предоставлял документы с ложными сведениями об объеме выполненных работ и получал повышенную зарплату и другие стимулирующие выплаты. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения, связанную с ограничением свободы.
Москва
Подольск
суды
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянина госпитализировали после падения обломков БПЛА на крышу дома
Россиян предупредили о штрафах за подвески и игрушки в машине
Forbes назвал самого богатого россиянина в 2026 году
Раскрыты подробности о погибших при атаке ВСУ на Самарскую область
Биолог перечислила продукты, которые могут сделать счастливее
Стало известно, сколько беспилотников сбили над Ростовской областью за ночь
Запад шокирован оттоком жителей Украины из страны
Турэксперт рассказал о нескольких полезных секретах с багажом
Украинцы в Польше придумали схему обмана с арендой жилья
Россиянам дали совет, как восстановиться после переработок
Россиян предупредили о хитрых схемах мошенничества с «горящими турами»
SHOT сообщил, что в Самаре беспилотник врезался в жилой дом
Прокуратура Парижа отказалась говорить об ордере на Дурова
Депутат предложил способ снизить заболеваемость туберкулезом
Очевидцы сообщили о мощных взрывах в Самарской области
Юрист рассказал, как защититься от «схемы Долиной»
Сорвали контрнаступление ВСУ в Запорожье: успехи ВС РФ к утру 23 апреля
ОЭС репетируют сценарии блокады и захвата Калининграда
Посла Украины в Польше предложили объявить персоной нон грата
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой
Семья и жизнь

3 запеканки на завтрак, обед и ужин: с творогом, картофелем и капустой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.