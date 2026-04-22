Суд отправил в СИЗО первого замглавы Подольска

Тверской районный суд столицы отправил в СИЗО первого заместителя главы городского округа Подольск Московской области Александра Мамлая, сообщили РИА Новости в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. В публикации говорится, что мужчина обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Суд избрал Мамлаю меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что заместителя генерального директора подмосковного парка «Патриот» Виталия Мелимука задержали по подозрению в получении взятки в размере 18 млн рублей. В пресс-службе СК РФ уточнили, что чиновнику уже предъявлено официальное обвинение в совершении коррупционного преступления.