Топ-менеджер ОПК обманул Минобороны на миллионы

В Калининграде топ-менеджера ОПК обвинили в хищении 10,5 млн рублей

Должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа, сообщает ИС «Вести». Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.

Минобороны России причинен ущерб в размере 10,5 млн рублей. Гудкова задержали, — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2021–2024 годах Гудков предоставлял документы с ложными сведениями об объеме выполненных работ и получал повышенную зарплату и другие стимулирующие выплаты. По ходатайству следствия суд избрал ему меру пресечения, связанную с ограничением свободы.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны РФ Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима и штрафу 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.