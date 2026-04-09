Экс-чиновника Минобороны осудили за взятку и оштрафовали на 19,9 млн рублей Бывшего замначальника управления Минобороны Васенина приговорили к шести годам

Бывший заместитель начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олег Васенин приговорен к шести годам колонии и штрафу в 19,9 млн рублей за получение взятки в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе СК РФ. Суд также лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных органах сроком на пять лет.

Тверской суд Москвы приговорил Олега Васенина к лишению свободы сроком на шесть лет <...>, штрафу в размере 19 млн 900 тыс. рублей, а также лишению права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти <...> сроком на 5 лет, — говорится в сообщении.

