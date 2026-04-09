09 апреля 2026 в 05:13

Суд приговорил экс-чиновника Минобороны к шести годам за взятку

Тверской районный суд Москвы приговорил бывшего заместителя начальника управления имуществом специальных проектов Минобороны России Олега Васенина к шести годам колонии строгого режима, передает РИА Новости со ссылкой на распоряжение. Его признали виновным в получении взятки в особо крупном размере.

Суд установил, что Васенин получил взятки на 19 миллионов рублей. Его действия квалифицированы по части 6 статьи 290 УК РФ.

Также экс-чиновнику назначили штраф в размере 19 миллионов 900 тысяч рублей. В течение пяти лет после освобождения Васенин не может занимать управляющие должности.

Из материалов дела известно, что он работал заместителем начальника ФГАУ «Управление имуществом специальных проектов» Минобороны. В этот период учреждение подписало договор с ООО «Транслом» на продажу вторичного сырья. Контролировал исполнение контракта сам Васенин, который ранее работал гендиректором этой компании.

Из-за его действий в 2021–2022 годах было похищено свыше 80 миллионов рублей бюджетных средств. Вину Васенин полностью признал.

Для исполнения приговора в части штрафа суд наложил арест на принадлежащие ему ценные бумаги, инвестиционные продукты и денежные средства. Общая сумма арестованного имущества превысила 230 миллионов рублей.

Ранее осужденный за взяточничество бывший мэр Ярославля Евгений Урлашов вышел на свободу. Он отбывал наказание 12,5 лет в колонии строгого режима. Суд признал его виновным в получении взяток и назначил штраф в размере 60 млн рублей.

