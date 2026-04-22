Замгендиректора парка «Патриот» арестовали за взятку в 18 млн рублей

Заместитель генерального директора подмосковного парка «Патриот» Виталий Мелимук задержан по подозрению в получении взятки в размере 18 млн рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Чиновнику уже предъявлено официальное обвинение в совершении коррупционного преступления.

Мелимук задержан, по ходатайству военного следователя суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в органах.

Уголовное дело в отношении Мелимука, курировавшего вопросы эксплуатации и материально-технического обеспечения, возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства получения незаконного вознаграждения и проверяют управленца на причастность к другим возможным махинациям.

Ранее сообщалось, что должностное лицо одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса Калининградской области Антон Гудков подозревается в хищении 10,5 млн рублей при выполнении гособоронзаказа. Военные следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями.