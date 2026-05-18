Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 мая 2026 в 17:00

Пьяный украинец изнасиловал тещу: как извращенца накажут за инцест?

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Под Киевом 22-летнего мужчину задержали за изнасилование некровной родственницы. Жертвой пьяного насильника стала его теща. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Застолье и изнасилование

В Бучанском районе Киевской области вечер 10 мая в частном доме обернулся трагедией для 54-летней женщины. По данным следствия, в тот день 22-летний фигурант находился в гостях у потерпевшей.

Оба были знакомы. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что в доме никого не было, и надругался над женщиной.

«Правоохранители установили, что 22-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства с пострадавшей, воспользовался отсутствием посторонних лиц, применил к ней физическое насилие и совершил действия сексуального характера без ее добровольного согласия», — говорится в пресс-отчете киевской полиции.

Подруга доложила следствию

В полицию с заявлением обратилась местная жительница — знакомая пострадавшей. Она рассказала, что ее подругу изнасиловали.

Прокуратура подтвердила, что пострадавший и потерпевшая приходятся друг другу родственниками.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к своей 54-летней теще, с которой проживал в одном доме, и вопреки ее воле совершил действия сексуального характера. Речь идет о преступлении против половой свободы и неприкосновенности, совершенном в отношении лица, с которым подозреваемый находился в близких отношениях», — рассказали в надзорном ведомстве.

Зять в СИЗО

Полицейские сразу же начали уголовное разбирательство. В рамках досудебного расследования правоохранители установили личность подозреваемого, собрали первичные доказательства и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания без права внесения залога.

Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование лица, с которым подозреваемый находился в близких отношениях. Этот юридический нюанс важен: закон предусматривает усиленную ответственность, когда насилие совершает человек, пользующийся доверием жертвы. Если вина будет доказана в полном объеме, ему грозит длительное заключение.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — уточнили в прокуратуре.

Читайте также:

Мать-педофилка совращает сына-инвалида: СКР начал проверку под Иркутском

На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына

Сестра милосердия: родственница сдала следователям растлителя и его жену

Плакал под Высоцкого и насиловал падчерицу: история жертвы педофила

Общество
Украина
насилие
происшествия
изнасилования
криминал
семьи
инцест
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Вакансии-пустышки. Срочные, без опыта: как вычислить и обезопасить себя
ВСУ начали комбинированный обстрел российского региона
Врач рассказала, какая одежда спасает от перегрева в зной
Женщина и ее пятилетний внук погибли при пожаре в Подмосковье
Иран захотел отдать уран России вместо США
Десятки БПЛА атаковали российский регион
Врач назвала порядок действий при солнечном ударе
Сломавший ребра школьнице подросток будет сдавать ОГЭ под конвоем ФСИН
«Какое это горе»: ребенок погиб при атаке ВСУ в преддверии дня рождения
А вот теперь — смерть! Зеленский доигрался: от Банковой останется пепелище
«На три с плюсом»: Мостовой подвел итоги выступления «Спартака» в РПЛ
Экс-депутат Рады раскрыл, кто доминирует в политике Киева
Сомнолог назвал идеальную температуру для ночного отдыха
Финансист рассказал, сколько нужно зарабатывать для максимальных ИПК
«Достойное место»: известный тренер оценил результат «Балтики» в РПЛ
Ребенок от Козловского, слухи о романе с Зеленским: как живет Акиньшина
Россиянка заявила о пропаже дочери после выхода из приюта в Мексике
Суд обязал организатора марафонов Блиновской вернуть 35 млн рублей
Врач объяснила, почему нужно есть больше фруктов и овощей в жару
Две фуры с опасным грузом задержаны на трассе М-8
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.