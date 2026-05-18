Пьяный украинец изнасиловал тещу: как извращенца накажут за инцест?

Под Киевом 22-летнего мужчину задержали за изнасилование некровной родственницы. Жертвой пьяного насильника стала его теща. NEWS.ru рассказывает, что известно об этой истории.

Застолье и изнасилование

В Бучанском районе Киевской области вечер 10 мая в частном доме обернулся трагедией для 54-летней женщины. По данным следствия, в тот день 22-летний фигурант находился в гостях у потерпевшей.

Оба были знакомы. Мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, воспользовался тем, что в доме никого не было, и надругался над женщиной.

«Правоохранители установили, что 22-летний фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства с пострадавшей, воспользовался отсутствием посторонних лиц, применил к ней физическое насилие и совершил действия сексуального характера без ее добровольного согласия», — говорится в пресс-отчете киевской полиции.

Подруга доложила следствию

В полицию с заявлением обратилась местная жительница — знакомая пострадавшей. Она рассказала, что ее подругу изнасиловали.

Прокуратура подтвердила, что пострадавший и потерпевшая приходятся друг другу родственниками.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическое насилие к своей 54-летней теще, с которой проживал в одном доме, и вопреки ее воле совершил действия сексуального характера. Речь идет о преступлении против половой свободы и неприкосновенности, совершенном в отношении лица, с которым подозреваемый находился в близких отношениях», — рассказали в надзорном ведомстве.

Зять в СИЗО

Полицейские сразу же начали уголовное разбирательство. В рамках досудебного расследования правоохранители установили личность подозреваемого, собрали первичные доказательства и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Мужчину поместили в изолятор временного содержания без права внесения залога.

Мужчине инкриминируют часть 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины — изнасилование лица, с которым подозреваемый находился в близких отношениях. Этот юридический нюанс важен: закон предусматривает усиленную ответственность, когда насилие совершает человек, пользующийся доверием жертвы. Если вина будет доказана в полном объеме, ему грозит длительное заключение.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет», — уточнили в прокуратуре.

Читайте также:

Мать-педофилка совращает сына-инвалида: СКР начал проверку под Иркутском

На глазах у сына: мужчина убил жену и зарезал изнасилованную падчерицу

Мама знала и молчала: кладовщик насиловал умственно отсталого сына

Сестра милосердия: родственница сдала следователям растлителя и его жену

Плакал под Высоцкого и насиловал падчерицу: история жертвы педофила