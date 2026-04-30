Рябков встретился с послом Чили по случаю завершения миссии Посол Чили в Москве Эскобар Марин завершает свою дипмиссию

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков встретился с послом Чили Эдуардо Раулем Эскобаром Марином в связи с завершением его миссии, говорится в сообщении дипведомства. Он выразил дипломату признательность за работу.

30 апреля заместитель министра иностранных дел Российской Федерации С. А. Рябков провел встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Чили в Российской Федерации Э. Р. Эскобаром Марином по случаю завершения его дипломатической миссии, — говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили перспективам восстановления двустороннего взаимодействия, включая возобновление консультаций между внешнеполитическими ведомствами и работу межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Также была обозначена заинтересованность в активизации диалога между странами.

