04 апреля 2026 в 08:00

Дерби «Спартака» и «Локомотива» 5 апреля: интриги матча, кто победит

Никита Салтыков («Локомотив») и Игорь Дмитриев («Спартак») Никита Салтыков («Локомотив») и Игорь Дмитриев («Спартак») Фото: Стрингер/РИА Новости
В рамках 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) состоится московское дерби — «Спартак» сыграет против «Локомотива». Когда пройдет матч, у кого больше шансов на победу, история противостояния команд — в материале NEWS.ru.

Как «Спартак» и «Локомотив» возобновили сезон в РПЛ

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. После выхода с зимней паузы команду возглавил испанец Хуан Карлос Карседо. При нем красно-белые набрали девять баллов из 12 возможных. «Спартак» одержал победы над «Сочи» (3:2), «Акроном» (4:3) и «Оренбургом» (2:0), а также потерпел поражение от «Зенита» (0:2).

«Локомотив» идет на третьем месте — в его активе 44 очка. После зимней паузы коллектив Михаила Галактионова одержал победу над «Пари НН» (2:1), сыграл вничью с «Ахматом» (2:2) и потерпел разгромное поражение от «Рубина» (0:3). В последней игре железнодорожники уверенно разобрались с «Акроном» — 5:1. Все мячи были забиты в первом тайме. На счету железнодорожников больше всего голов среди клубов РПЛ — 48.

Главный тренер ФК «Спартак» Хуан Карлос Карседо Главный тренер ФК «Спартак» Хуан Карлос Карседо Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто является фаворитом матча «Спартак» — «Локомотив»

«Спартак» и «Локомотив» должны показать результативный матч, заявил NEWS.ru экс-футболист красно-белых и ЦСКА Валерий Масалитин. По его мнению, железнодорожники смотрятся целостнее и могут воспользоваться ошибками соперника в обороне.

«У „Локомотива“ сбалансированная игра, нет таких перепадов, как у „Спартака“, у которых перекос в атаку. Практически любая контратака приводит к опасному моменту. „Локомотив“ может хорошо воспользоваться слабостями обороны „Спартака“. У них есть [Алексей] Батраков и [Дмитрий] Воробьев», — сказал Масалитин.

В матче «Спартака» и «Локомотива» нет фаворита, заявил экс-футболист красно-белых Валерий Гладилин. Он считает, что оба коллектива будут играть от обороны. Гладилин подчеркнул, что игра будет ровной, так как обе команды будут стремиться заработать очки. По мнению экс-футболиста, победит тот, кто допустит меньше ошибок.

В матче между «Спартаком» и «Локомотивом» нет фаворита, согласился с точкой зрения Гладилина тренер Ринат Билялетдинов. Он отметил, что железнодорожники часто теряют очки после пауз на игры сборных.

«Посмотрим, сумеет ли „Локомотив“ не повторить свои прошлые ошибки. В позапрошлом сезоне они два раза „помогли“ моим „Химкам“, осенью проиграли „Спартаку“ 2:5, весной „Крыльям“ — 1:5. Все это было после сборной. Интересно, учтены ли эти уроки», — сказал Билялетдинов.

Жерзино Ньямси («Локомотив») и Маркиньос («Спартак») Жерзино Ньямси («Локомотив») и Маркиньос («Спартак») Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Кто является лидером «Спартака» и «Локомотива»

В «Спартаке» самым результативным игроком по системе «гол + пас» является аргентинец Эсекьель Барко — 5+6. На днях появилась информация, что полузащитник подпишет новый четырехлетний контракт с клубом. Следом идет его соотечественник Пабло Солари — 6+0. Тринидадец Ливай Гарсия имеет в своем активе 5+3, 4+2 — у пришедшего в клуб по ходу сезона португальца Жедсона Фернандеша. Из-за перебора желтых карточек против «Локомотива» не сможет сыграть бразилец Маркиньос (4+3).

Лидер «Локомотива» 20-летний Батраков упустил лидерство в гонке бомбардиров, но по-прежнему имеет в своем активе внушительные 12 мячей и семь результативных передач. В пятерку лучших игроков команды ворвался нападающий Воробьев — 10+3. У форварда Александра Руденко шесть голов, у Николая Комличенко — пять.

История противостояния «Спартака» и «Локомотива»

Команды сыграли друг с другом 182 матча. «Спартак» имеет внушительный перевес: красно-белые выиграли 100 встреч, а «Локомотив» — 43. 39 игр завершились вничью. В РПЛ коллективы встречались 82 раза. «Спартак» одержал 38 побед, «Локомотив» — 26. 18 раз команды сыграли вничью.

В 2025 году «Спартак» и «Локомотив» встречались трижды. В августовском матче чемпионата России красно-зеленые победили со счетом 4:2, а в ноябре в играх Кубка России дважды взяли верх красно-белые — 3:2 и 3:1.

Центральный матч 23-го тура РПЛ состоится 5 апреля в Москве на домашнем стадионе «Спартака» «Лукойл Арена». Начало встречи запланировано на 19:30. Главным арбитром матча станет Инал Танашев.

Виктор Байбаков
В. Байбаков
