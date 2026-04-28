Назван новый главный тренер «Пари НН»

Вадим Гаранин назначен новым главным тренером «Пари НН», сообщает ИА «Время Н». С начала 2025 года он возглавлял команду «Лит Энерджи», выступающую в Медиалиге, — бывшие коллеги поблагодарили его за проделанную работу.

Вадим Вячеславович Гаранин продолжит работу в РПЛ в команде «Пари НН». Мы безумно благодарны нашему коучу за терпение, трудолюбие и за все то, что он вложил в каждого из нас. Желаем успехов в вашей нелегкой работе, только побед и удачи в новой команде, — рассказали в участники прошлого коллектива.

Ранее защитник красно-синих Данил Круговой заявил, что увольнение главного тренера ЦСКА Фабио Челестини станет удивлением. Футболист отметил, что армейцы еще не лишились возможности бороться за призовые места.