«Челси» уволил главного тренера после ряда громких поражений Росеньора лишили должности главного тренера «Челси» после 5-го поражения в АПЛ

Британский специалист Лиам Росеньор покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси», передает пресс-служба ФК. В публикации указано, что исполнять его обязанности до конца сезона будет Калум Макфарлейн.

Причины не уточняются. Однако известно, что этому заявлению предшествовало пять громких поражений в АПЛ.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму всяческих успехов в будущем, — сказано в документе.

