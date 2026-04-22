22 апреля 2026 в 19:39

«Челси» уволил главного тренера после ряда громких поражений

Фото: Daniel Weir/Sports Press/Global Look Press
Британский специалист Лиам Росеньор покинул пост главного тренера лондонского футбольного клуба «Челси», передает пресс-служба ФК. В публикации указано, что исполнять его обязанности до конца сезона будет Калум Макфарлейн.

Причины не уточняются. Однако известно, что этому заявлению предшествовало пять громких поражений в АПЛ.

Это решение далось клубу нелегко, однако последние результаты и выступления не соответствуют необходимым стандартам, и в этом сезоне еще многое предстоит сделать. Все в «Челси» желают Лиаму всяческих успехов в будущем, — сказано в документе.

Ранее берлинский «Унион» проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Это была первая игра команды под руководством новоиспеченного тренера Мари‑Луизе Эты. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

До этого бывший тренер петербургского «Зенита» и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа. Состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года из-за того, что простуда усугубила проблемы со здоровьем.

