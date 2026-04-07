Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 21:23

Экс-тренер «Зенита» умер

Бывший главный тренер «Зенита» Луческу умер на 81-м году жизни

Мирча Луческу Мирча Луческу Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Бывший тренер санкт-петербургского «Зенита» и сборной Румынии по футболу Мирча Луческу скончался на 81-м году жизни после сердечного приступа, сообщает журналист Эммануэль Рошу в соцсети X. Состояние специалиста ухудшилось в конце 2025 года из-за того, что простуда усугубила проблемы со здоровьем.

Трагическая новость. Мирча Луческу скончался, — написал Рошу.

Ранее сообщалось, что ушел из жизни заслуженный артист России Николай Соловьев, ему было 66 лет. За годы карьеры он сыграл свыше 70 ролей. Среди его наиболее известных работ — «Морские дьяволы. Рубежи Родины» и «Улицы разбитых фонарей — 16».

До этого стало известно о смерти 94-летнего американского актера Джеймса Толкана, который прославился благодаря фильмам «Назад в будущее» и «Топ Ган». В них он сыграл мистера Стрикленда и командира «Стингера». Артист скончался в деревне Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк.

Также сообщалось, что умер украинский актер Владимир Комаров, известный по юмористической телепередаче «Маски-шоу». Причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Спорт
Футбол
тренеры
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер «Зенита» умер
Самое популярное
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.