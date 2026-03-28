28 марта 2026 в 14:49

Скончался актер из «Назад в будущее»

Умер актер из фильмов «Назад в будущее» Джеймс Толкан

Фото: IMAGO/Pascal Deloche/Godong/Global Look Press
Американский актер Джеймс Толкан, известный по фильмам «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет, следует из сообщения на официальном сайте кинофраншизы. Артист скончался в деревне Саранак-Лейк (штат Нью-Йорк). Информация о причинах смерти не раскрывается.

Актер Джеймс Толкан, сын Ральфа Толкана и Марджери Сиболы, мирно скончался в Саранак-Лейке, штат Нью-Йорк, 26 марта 2026 года. Ему было 94 года, — говорится в сообщении.

Толкан родился в 1931 году в штате Мичиган, после службы на флоте и обучения актерскому мастерству у Стеллы Адлер и Ли Страсбурга сделал карьеру в театре Нью-Йорка, где проработал около 25 лет. Позже он перешел в кино, прославившись ролями мистера Стрикленда в фильме «Назад в будущее» и командира «Стингера» в «Топ Ган».

Ранее актер Николас Брендон скончался в возрасте 55 лет. Близкие артиста уточнили, что он умер во сне, а причиной стали естественные обстоятельства. Он был известен по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

Также стало известно о смерти актера Чака Норриса в возрасте 86 лет. Он получил широкую известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов. Позже он стал особенно популярен после роли Корделла Уокера в сериале «Уокер, техасский рейнджер». В последние десятилетия актер почти не снимался, появляясь лишь в отдельных второстепенных ролях, в том числе в фильме «Неудержимые 2», вышедшем в 2012 году.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Норвежские военные переняли преступную тактику ВСУ
Переворот Mercedes Benz G после мощного ДТП с Toyota попал на видео
Египет ввел чрезвычайные меры по контролю за расходом энергии из-за Ирана
Ревнивый россиянин устроил разборки в массажном кабинете
Роспотребнадзор высказался об угрозе нашествия гигантских клещей
Военэксперт предрек фатальную судьбу украинским объектам на Ближнем Востоке
Захарова призвала мировое сообщество осудить атаки на атомные объекты Ирана
Захарова указала на грубое нарушение ДНЯО противниками Ирана
Захарова предрекла катастрофу из-за ударов по ядерным объектам Ирана
Туристы устроили охоту за топливом на популярном курорте
Россиянка погибла в результате удара ВСУ под Херсоном
Россиянам рассказали, выгодно ли владеть электромобилем
«Работа домохозяек»: глава Rheinmetall унизил украинские дроны
Психолог из Владикавказа признался в совращении полусотни детей
Скончался актер из «Назад в будущее»
Беженка назвала две причины, по которым финские наемники едут на Украину
На Западе объяснили, как Каллас подставила ЕС в украинском вопросе
Власти Ирака не спешат открывать небо для самолетов
Уснула и не проснулась? Россиянка загадочно погибла в «любимом Тбилиси»
Гость повздорил с женихом на свадьбе и накинулся на него с ножом
Дальше
Самое популярное
Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

