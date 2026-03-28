Скончался актер из «Назад в будущее»

Американский актер Джеймс Толкан, известный по фильмам «Назад в будущее», ушел из жизни в возрасте 94 лет, следует из сообщения на официальном сайте кинофраншизы. Артист скончался в деревне Саранак-Лейк (штат Нью-Йорк). Информация о причинах смерти не раскрывается.

Актер Джеймс Толкан, сын Ральфа Толкана и Марджери Сиболы, мирно скончался в Саранак-Лейке, штат Нью-Йорк, 26 марта 2026 года. Ему было 94 года, — говорится в сообщении.

Толкан родился в 1931 году в штате Мичиган, после службы на флоте и обучения актерскому мастерству у Стеллы Адлер и Ли Страсбурга сделал карьеру в театре Нью-Йорка, где проработал около 25 лет. Позже он перешел в кино, прославившись ролями мистера Стрикленда в фильме «Назад в будущее» и командира «Стингера» в «Топ Ган».

