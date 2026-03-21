21 марта 2026 в 08:09

Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»

Актер Николас Брендон скончался в возрасте 55 лет

Николас Брендон Николас Брендон Фото: 20Th Century Fox TV/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Американский актер Николас Брендон скончался в возрасте 55 лет, сообщили его родственники в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Они отметили, что с тяжелым сердцем объявляют о его уходе. Близкие Брендона уточнили, что он умер во сне, а причиной смерти стали естественные обстоятельства. Артист был известен по роли в сериале «Баффи — истребительница вампиров».

С глубокой болью в сердце мы сообщаем об уходе от нас нашего брата и сына Николаса Брендона, — написал один из родственников.

Ранее актер Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет на Гавайях. Он получил широкую известность благодаря фильмам о боевых искусствах и боевикам 1980-х годов. Позже он стал особенно популярен после роли Корделла Уокера в сериале «Уокер, техасский рейнджер». В последние десятилетия актер почти не снимался, появляясь лишь в отдельных второстепенных ролях, в том числе в фильме «Неудержимые-2», вышедшем в 2012 году.

До этого стало известно, что супруга актера Олега Басилашвили Галина Мшанская, ведущая петербургского телевидения, умерла в возрасте 91 года. Телеведущая Ника Стрижак написала в соцсетях, что ее коллега запомнилась как яркая, строгая и величественная работница телевидения, создавшая большое количество программ с участием мировых звезд.

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Telegram перестал работать в ряде российских регионов
На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
