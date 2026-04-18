«Унион» проиграл в первом же матче под руководством нового тренера-женщины

Берлинский «Унион» проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Это была первая игра команды под руководством новоиспеченного тренера Мари‑Луизе Эты. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

Встреча в Берлине завершилась со счетом 1:2. У гостей отличились Патрик Виммер и Дженан Пейчинович, у хозяев мяч забил Оливер Берк. «Унион» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Вольфсбург», набравший 24 очка, идет на 17-м.

Ранее берлинский «Унион» сообщил о назначении 34-летней Эты временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды. Перестановки в тренерском штабе произошли после матча 29-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом», где берлинская команда уступила со счетом 1:3. По итогам этой встречи клуб расстался с 54-летним Штеффеном Баумгартом, работавшим главным тренером с января нынешнего года.

До этого футболисты московского «Локомотива» одержали гостевую победу над «Оренбургом» в матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный гол на 70-й минуте забил Алексей Батраков.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
