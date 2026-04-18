«Унион» проиграл в первом же матче под руководством нового тренера-женщины

«Унион» проиграл в первом же матче под руководством нового тренера-женщины Первая игра «Униона» под руководством Мари‑Луизе Эты завершилась проигрышем

Берлинский «Унион» проиграл «Вольфсбургу» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Германии по футболу. Это была первая игра команды под руководством новоиспеченного тренера Мари‑Луизе Эты. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

Встреча в Берлине завершилась со счетом 1:2. У гостей отличились Патрик Виммер и Дженан Пейчинович, у хозяев мяч забил Оливер Берк. «Унион» с 32 очками занимает 11-е место в турнирной таблице, «Вольфсбург», набравший 24 очка, идет на 17-м.

Ранее берлинский «Унион» сообщил о назначении 34-летней Эты временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды. Перестановки в тренерском штабе произошли после матча 29-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом», где берлинская команда уступила со счетом 1:3. По итогам этой встречи клуб расстался с 54-летним Штеффеном Баумгартом, работавшим главным тренером с января нынешнего года.

