Главным тренером клуба чемпионата Германии по футболу стала женщина

Берлинский «Унион» назначил женщину и.о. главного тренера до конца сезона

Мари-Луизе Эта
Берлинский «Унион» сообщил о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды, сообщает пресс-служба клуба на сайте. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

Перестановки в тренерском штабе произошли после матча 29-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом», где берлинская команда уступила со счетом 1:3. По итогам этой встречи клуб расстался с 54-летним Штеффеном Баумгартом, работавшим главным тренером с января нынешнего года.

С учетом плотности очков в нижней части таблицы наше место в Бундеслиге еще не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остается способность сплачиваться в таких ситуациях. И, конечно, я уверена, что мы наберем необходимые очки вместе с командой, — подчеркнула Эта.

Ранее экс-тренер «Зенита» Борис Рапопорт заявил, что сине-бело-голубые не должны были доводить дело до серии пенальти в кубковом матче со «Спартаком». Он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Звездную пару» операторов дронов ВСУ ликвидировали
Правительство утвердило строительство НИЦ судостроения имени Крылова
Чемпион UFC Махачев рассказал о горькой утрате в Италии
Переговоры США и Ирана чуть не закончились мордобоем
Названы неочевидные признаки рака
Трамп после провала в Пакистане намекнул на морскую блокаду
Дженна Ортега раскрыла, кто «защищает» ее в Голливуде
Политолог ответил, продолжатся ли переговоры между США и Ираном
Coca-Cola зарегистрировала товарный знак в России
В Пакистане раскрыли, в какой атмосфере проходили переговоры Ирана и США
Россиян предупредили об уголовной ответственности за лебедей из покрышек
Сальдо раскрыл, за что Запад любит Зеленского
Российским военным на передовой привезли куличи и яйца
Любовь Аксенова рассказала о своем дебюте в новой роли
Сонливость водителей в России будет контролировать ИИ
Россияне стали чаще обращаться к институту омбудсмена
Стало известно, как изменилась обстановка в Ормузе после финала переговоров
Власти Ирана раскрыли, за какой период могут восстановить мощности НПЗ
В российском регионе ввели режим ЧС и начали эвакуировать жителей
Орбан пообещал заставить Украину возобновить подачу нефти по «Дружбе»
Дальше
Самое популярное
Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад
Экономика

Новая ключевая ставка ЦБ 24 апреля: лучше брать кредит или открыть вклад

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона
Общество

Растет во всех регионах России, цветет розовыми звездами с июня до августа: для сада и балкона

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля
Россия

Перемирие на Пасху и бунт мобилизованных: новости СВО на вечер 10 апреля

