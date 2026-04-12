Главным тренером клуба чемпионата Германии по футболу стала женщина

Берлинский «Унион» сообщил о назначении 34-летней Мари-Луизе Эты временно исполняющей обязанности главного тренера основной команды, сообщает пресс-служба клуба на сайте. Она стала первой женщиной, которая возглавила мужской клуб немецкой Бундеслиги.

Перестановки в тренерском штабе произошли после матча 29-го тура чемпионата Германии с «Хайденхаймом», где берлинская команда уступила со счетом 1:3. По итогам этой встречи клуб расстался с 54-летним Штеффеном Баумгартом, работавшим главным тренером с января нынешнего года.

С учетом плотности очков в нижней части таблицы наше место в Бундеслиге еще не гарантировано. Я рада, что клуб доверил мне эту непростую задачу. Одной из сильных сторон «Униона» всегда была и остается способность сплачиваться в таких ситуациях. И, конечно, я уверена, что мы наберем необходимые очки вместе с командой, — подчеркнула Эта.

