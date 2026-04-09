Известный тренер похвалил «Спартак» за матч против «Зенита»

Тренер Рапопорт: «Спартак» на удивление сыграл собранно против «Зенита»

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Спартак» (Москва) Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
«Зенит» не должен был доводить дело до серии пенальти в кубковом матче со «Спартаком», считает экс-тренер сине-бело-голубых Борис Рапопорт. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что команда Хуана Карлоса Карседо на удивление сыграла очень собранно в обороне.

«Зенит» не должен был доводить дело до серии пенальти. Я считал, что у «Спартака» самое слабое место — это линия обороны, но они сыграли на удивление собранно. Два-три момента за игру — это очень мало. Конечно, надо отдать должное «Спартаку». Давно не видел, чтобы красно-белые были так заряжены на борьбу, — сказал Рапопорт.

«Спартак» обыграл «Зенит» в матче 1/2 финала Пути регионов Кубка России. Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, на 44-й минуте аргентинец Эсекьель Барко не реализовал пенальти. В послематчевой серии сильнее оказались спартаковцы: на неточный удар 18-летнего воспитанника «Зенита» Даниила Кондакова красно-белые ответили голом с точки в исполнении защитника Кристофера Ву.

Ранее сообщалось, что Барко близок к продлению контракта со «Спартаком». Известно, что новое соглашение будет заключено сроком на четыре года.

Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак
Виктор Байбаков
