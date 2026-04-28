Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 17:16

Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Тело четвертого погибшего нашли на руднике «Ирокинда» в Бурятии, передает пресс-служба МЧС РФ. Под завалами могут находиться еще два человека.

Еще одно тело обнаружено спасателями в Бурятии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно.

До этого сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Поиски последнего участника группы продолжаются.

Также сообщалось, что, по предварительной информации, спасатели обнаружили тела 38‑летнего Виктора Б. и 41‑летней Натали С. Поиски 42‑летнего Максима Н. и 46‑летнего Бабицкого продолжаются.

Регионы
МЧС
Бурятия
лавины
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.