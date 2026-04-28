Возросло число погибших при сходе лавины на руднике в Бурятии В Бурятии после схода лавины обнаружили четвертого погибшего

Тело четвертого погибшего нашли на руднике «Ирокинда» в Бурятии, передает пресс-служба МЧС РФ. Под завалами могут находиться еще два человека.

Еще одно тело обнаружено спасателями в Бурятии, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что снежная масса сошла на руднике «Ирокинда» в Бурятии. В МЧС добавили, что под слоем снега оказались шесть человек. Всего на месте работали девять человек, троим сотрудникам удалось выбраться самостоятельно.

До этого сообщалось, что незарегистрированная группа из семи человек совершала восхождение к пику Конституции, когда на перевале 26-го партийного съезда горного узла Мунку-Сардык на них сошла снежная масса. Спасатели нашли трех человек живыми, а также обнаружили тела еще троих альпинистов. Поиски последнего участника группы продолжаются.

Также сообщалось, что, по предварительной информации, спасатели обнаружили тела 38‑летнего Виктора Б. и 41‑летней Натали С. Поиски 42‑летнего Максима Н. и 46‑летнего Бабицкого продолжаются.