28 апреля 2026 в 17:49

Назван способ решить проблемы студентов с сервисами антиплагиата

Общественник Николаев призвал создать комиссию по проверке дипломов с ИИ-текстом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
В России при вузах необходимо создать специальные комиссии по проверке дипломов, написанных с помощью искусственного интеллекта, заявил NEWS.ru председатель Молодежного парламента при Госдуме Артем Николаев. По его словам, соответствующую инициативу направили в Министерство науки и высшего образования.

В России есть вузы, которые не предусматривают в работах использование ИИ. Даже 0,5% нейросети в работе убивает труд студента. Мы просим Министерство науки и высшего образования РФ обратить внимание на проблему. Молодежный парламент выступает за централизованное создание в университетах комиссии по оценке уровня заимствования работ студентов. Это необходимо на время, пока ситуация не будет решена системно. Комиссия будет проверять работы на наличие неправомерных заимствований, если студенты не будут согласны с результатом в части использования ИИ, — сказал Николаев.

Он добавил, что студенты жалуются на колоссальный стресс, когда антиплагиат превращает их многолетний труд в бесполезный доклад, приписывая авторство нейросетям. По его словам, в таких ситуациях защитить учащихся некому.

Работы, которые студенты пишут по несколько лет, кропотливо собирают в большой научный материал, антиплагиат превращает в бесполезный доклад. Представляю, какой стресс переживают ребята. Ты трудишься день и ночь, а после видишь, что весь твой текст — итог работы искусственного интеллекта. Это неправда, но никто не может тебя защитить. О ситуации Молодежному парламенту рассказали сами студенты российских вузов, чтобы мы обратили внимание на данную проблему, — подытожил Николаев.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Юлия Аблец заявила, что слепое доверие искусственному интеллекту несет риски потери авторства и превращения контента в безликую массу. По ее словам, внешняя гладкость и уверенный тон сгенерированного текста создают опасную иллюзию качества, тогда как за ней часто не стоит никакой глубины.

