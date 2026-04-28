«В реанимации»: сестра раненного ножом хирурга рассказала о его состоянии

Сестра раненного в Махачкале врача заявила, что он пришел в себя и заговорил

Хирург Республиканской клинической больницы им. Вишневского в Махачкале, пострадавший от нападения посетителя с ножом, пришел в себя и начал разговаривать, сообщила NEWS.ru сестра медика. По ее словам, к мужчине уже начали пускать родственников. Несмотря на прогресс в лечении, пациент все еще находится в реанимации, уточнила она.

В пятницу в восемь вечера он пришел в себя. Но говорить не мог, жестами объяснял, что все хорошо. Сейчас он уже потихоньку говорит, к нему в палату в тот день пустили только отца и сестру, на следующий день жену. В день по 1-2 человека пускают. Хоть он и пришел в себя, но пока что остается в реанимации, — рассказала она.

Нападение в махачкалинской больнице произошло 23 апреля. Посетитель ждал в коридоре своих родственников, пока те находились у врача, позже он стал бесцельно бродить по помещению, выходил на улицу и возвращался, а после зашел в кабинет хирурга и набросился на него с ножом. На помощь коллеге пришел травматолог, он тоже получил ранение.

Нападавшего быстро задержали. Им оказался 32-летний житель дагестанского села Аксай. На допросе мужчина сообщил, что целенаправленно пошел на конфликт с хирургом, а также признался, что употреблял наркотики. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Анна Акимова
