Замглавы Фонда ДОМ.РФ попал в «черный список» Киева

Заместитель генерального директора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов включен в базу украинского сайта «Миротворец», следует из опубликованных ресурсом данных. Личные данные Финогенова появились на сайте во вторник, 28 апреля.

Авторы базы обвиняют его в публичной поддержке России и якобы в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Основанием для внесения послужило то, что Финогенов был членом жюри всероссийского образовательного проекта «Моя река» в рамках благоустройства набережных Донецка.

По той же причине в «Миротворец» попал председатель правления Совета по экологическому строительству в России Имз Гай Александр. Владельцы ресурса также обвиняют его в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее стало известно, что в базу украинского «Миротворца» внесли более 20 актеров сериала «Свои». В частности, туда попали Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Мария Воскресенская. Артистов обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины.