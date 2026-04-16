Два десятка актеров из России попали в базу украинского «Миротворца»

Два десятка актеров из России попали в базу украинского «Миротворца» В базу украинского «Миротворца» внесли более 20 актеров сериала «Свои»

В базу украинского «Миротворца» внесли более 20 актеров сериала «Свои», свидетельствуют данные ресурса. В частности, туда попали Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Мария Воскресенская. Артистов обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения журналистов, политиков и деятелей культуры. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова попали в базу украинского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои». Ресурс опубликовал личные данные артистов, включая информацию о несовершеннолетней девочке.

До этого российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты».