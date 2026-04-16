Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
16 апреля 2026 в 09:43

Два десятка актеров из России попали в базу украинского «Миротворца»

В базу украинского «Миротворца» внесли более 20 актеров сериала «Свои»

Влад Кунеевский Влад Кунеевский Фото: Алексей Майшев/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В базу украинского «Миротворца» внесли более 20 актеров сериала «Свои», свидетельствуют данные ресурса. В частности, туда попали Александр Воскресенский, Влад Кунеевский, Александр Сошкин, Татьяна Косач-Брындина, Ирина Гавра, Мария Воскресенская. Артистов обвиняют в якобы покушении на суверенитет Украины.

На ресурсе «Миротворец» регулярно размещаются личные сведения журналистов, политиков и деятелей культуры. Публикации включают паспортные данные, адреса и другую конфиденциальную информацию. В скандальную базу попадают даже несовершеннолетние. Деятельность создателей ресурса неоднократно критиковалась правозащитниками.

Ранее актеры Максим Климов, Максим Сапрыкин и 11-летняя Алиса Прохорова попали в базу украинского сайта «Миротворец» за съемки в сериале «Свои». Ресурс опубликовал личные данные артистов, включая информацию о несовершеннолетней девочке.

До этого российского актера Алексея Ошуркова внесли в базу украинского сайта «Миротворец». Он известен по роли офицера Николая Зубова в сериале «Солдаты».

Европа
Миротворец
Украина
суверенитет
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Общество

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
Общество

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.