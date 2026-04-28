Захарова восхитилась девочкой в кокошнике цветов триколора

Представитель МИД РФ Мария Захарова восхитилась костюмом девочки, пришедшей на марафон «Знание. Первые» в сарафане и кокошнике цветов российского флага, передает корреспондент NEWS.ru. По словам дипломата, она не знает историю этой девочки, но считает, что прийти в таком непростом костюме — это труд.

Я не знаю ее историю, но мне кажется, что прийти в костюме, и знаете, такой непростой костюм, это все-таки такой труд, — сказала Захарова.

При виде расшитого сарафана и кокошника с узором «снежинки» дипломат с улыбкой подметила, что завидует девочке. За свой уникальный костюм ребенок получил в подарок книгу.

Спикер МИД РФ пояснила, что представляет, каково это — сидеть в костюме среди ребят, которые пришли в обычной одежде, причем все это нужно нести с достоинством и сохранять величие. Поэтому ей показалось важным отметить девочку, добавила Захарова.

Ранее дипломат заявила, что единство народов, различие в их многообразии и синергия культур — традиционные ценности России. По ее словам, западные журналисты создали мифологему о том, что Россия якобы является империей, скрепленной силой.