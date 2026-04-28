Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 16:00

Захарова назвала единство народов и синергию культур традиционными ценностями РФ

Подписывайтесь на нас в MAX

Единство народов, различие в их многообразии и синергия культур являются традиционными ценностями России, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии просветительского марафона «Знание. Первые». По словам дипломата, западные журналисты создали мифологему о том, что Россия якобы является империей, скрепленной силой, передает РИА Новости.

Единств народов, различие в [их] многообразии, синергия культур — безусловно, традиционные ценности [России], — сказала Захарова.

Дипломат выразила уверенность, что западные СМИ создали миф об «имперской» России намеренно, чтобы очернить представление о стране. Однако граждане страны знают правду из собственной жизни, а не только из учебников, указала она.

Наша страна на протяжении веков строилась как сложный, но гармоничный организм, где десятки, даже сотни народов, не просто уживаются, <...> они создают единую культуру, — заключила представитель МИД РФ.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что традиционные ценности опираются на прошлое и исторические корни, но при этом они ориентированы на будущее и должны развиваться. Он также подчеркнул важность единства и совместной работы граждан.

Власть
МИД РФ
Мария Захарова
Россия
традиционные ценности
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.