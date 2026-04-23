23 апреля 2026 в 12:43

«Врозь мы слабы»: Песков призвал развивать традиционные ценности

Песков напомнил о необходимости развития традиционных ценностей

Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Традиционные ценности опираются на прошлое и исторические корни, но при этом они ориентированы на будущее и должны развиваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул важность единства и совместной работы, передает РИА Новости.

Традиционные ценности — они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться. Давайте дальше вместе работать, делать их прекрасными, смотреть в будущее, быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем, не врозь. Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе — мы можем позволить себе многое, практически все, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что единство народов России приобретает особое значение в условиях внешнего давления. По его словам, только совместные усилия обеспечивают сохранение страны.

Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении властей содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности. По его словам, работа в этом направлении уже начата. Речь идет также о людях с востребованными профессиями и достижениями в науке, спорте и культуре.

«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

