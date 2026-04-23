«Врозь мы слабы»: Песков призвал развивать традиционные ценности

Традиционные ценности опираются на прошлое и исторические корни, но при этом они ориентированы на будущее и должны развиваться, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также подчеркнул важность единства и совместной работы, передает РИА Новости.

Традиционные ценности — они основываются на корнях, на прошлом, но они про будущее, и они должны развиваться. Давайте дальше вместе работать, делать их прекрасными, смотреть в будущее, быть уверенными в нашем будущем, видеть себя вместе в этом будущем, не врозь. Врозь мы очень слабы и очень уязвимы. А когда мы вместе — мы можем позволить себе многое, практически все, — сказал он.

Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что единство народов России приобретает особое значение в условиях внешнего давления. По его словам, только совместные усилия обеспечивают сохранение страны.

Российский лидер Владимир Путин заявил о намерении властей содействовать переезду в Россию иностранцев, разделяющих традиционные ценности. По его словам, работа в этом направлении уже начата. Речь идет также о людях с востребованными профессиями и достижениями в науке, спорте и культуре.