05 февраля 2026 в 15:16

Мединский объяснил, почему единство народов важно как никогда

Мединский заявил о ключевой роли единства в сохранении России

Владимир Мединский Владимир Мединский Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Единство народов России приобретает особое значение в условиях внешнего давления, рассказал на просветительском марафоне «Россия — семья семей» Российского общества «Знание», который посвящен Году единства народов России, помощник президента РФ Владимир Мединский. По его словам, только совместные усилия обеспечивают сохранение страны, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, мы все прекрасно понимаем, потому что страна находится под колоссальным внешним давлением. И только единство может обеспечить сохранность нашей страны, мир, безопасность и отсутствие гражданской войны. Только единство, — сказал Мединский.

Он подчеркнул, что единство не сводится к декларативным формулировкам или эмоциональному восприятию. Объединяющим фактором выступает общее дело и осознание совместной цели. По его мнению, совместная работа представителей разных народов и этнических групп формирует устойчивую основу для сплоченности общества.

Именно это общее дело оно всегда скрепляет. Не какие-то патриотические лозунги. Общая работа. Общее усилие специальной военной операции. Общая работа в тылу. Строительство общего дома. Вот это самое главное. Это и есть единство, — заключил Мединский.

Ранее помощник президента отмечал, что в новой гослинейке учебников истории появились специальные рубрики, подробно рассказывающие о святых и государствообразующей роли Церкви. Председатель Российского военного-исторического общества выразил готовность к продолжению этой работы, обратившись напрямую к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
