«Мы части русской победы»: Год единства народов России стартовал

2026-й объявлен Годом единства народов России. Как отмечал президент Владимир Путин, главная цель этой инициативы — укрепить общность, а также гражданскую и национальную идентичность в РФ. При этом основой интеграции была и остается русская культура — сегодня это подтверждается не только в мирной жизни, но и на полях СВО, где плечом к плечу сражаются представители всех народов России. Что означает это единство и почему без него невозможно представить нашу страну — в материале NEWS.ru.

Почему 2026-й стал Годом единства народов

С предложением объявить 2026-й Годом единства народов к Путину обратился атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов. Это произошло на следующий день после празднования 4 Ноября.

«Это очень важный праздник для каждого гражданина. От того, насколько мы будем сплочены, от понимания важности мира и согласия между народами зависит грядущее процветание нашей России», — сказал атаман.

Глава государства сразу поддержал инициативу и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить соответствующую нормативную базу. В конце декабря на заседании Госсовета, посвященном вопросам подготовки кадров для российской экономики, президент отметил: тема единства остается одной из ключевых для всех граждан России.

«2026 год объявлен у нас Годом единства народов России, только что мною подписан соответствующий указ», — объявил он.

По распоряжению Путина был создан специальный оргкомитет, который возглавили Голикова и глава администрации президента Сергей Кириенко. Комитету поручили обеспечить разработку плана мероприятий, приуроченных к Году единства.

Что значит русский характер

В 2022 году в России прошел знаковый социологический опрос, который показал: более 70% населения страны идентифицируют себя в первую очередь как граждан РФ — эта принадлежность для них приоритетна и имеет ключевое значение.

Кандидат политических наук СЗИУ РАНХиГС политолог Ольга Дегтярева в разговоре с NEWS.ru назвала это исследование показательным. По ее словам, важно понимать, что принадлежность к стране и собственная идентичность формируется у человека во многом благодаря основным памятным датам.

«Рассуждая о национальном характере, мы неизбежно подразумеваем национальную идею, которая регулируется государством и представляет собой определенный духовный уровень. Эта идея вбирает в себя фундаментальные принципы прошлого, настоящего и будущего. Говоря о народности, мы говорим о народном характере, отраженном в литературе, музыке, образах героев», — пояснила эксперт.

Так, в литературе, заметила Дегтярева, часто проявляются такие черты, как доброта, всепрощение, широта души, богобоязненность. Понятие «русскости» исторически включало в себя качества милосердия, целомудрия, смирения, но одновременно — беспощадность к врагу во имя справедливости и силу. Предназначение народа виделось в служении этой правде. Разные эпохи — Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация — по-своему наполняли это понимание, считает собеседница.

Она добавила, что среди знаковых событий последних 15 лет россияне чаще всего выделяют вхождение Крыма в состав РФ, проведение зимней Олимпиады в Сочи и укрепление вооруженных сил. Именно эти три фактора во многом предопределили современные приоритеты России.

«Говоря о предметах национальной гордости, нельзя не упомянуть природу: Байкал, Волгу, Алтай. Что касается исторических фигур, то лидерами здесь являются Юрий Гагарин, Александр Пушкин и Михаил Ломоносов. Эти образы формируют патриотическое мировоззрение. Абсолютное большинство граждан России считают себя патриотами, не готовы покидать страну и гордятся ею. Среди ключевых ценностей и предметов гордости они выделяют труд и трудолюбие, природу и страну в целом. Проявления патриотизма — это героизм военный, спортивный и гражданский. Это чувство лежит вне этнических или религиозных рамок», — пояснила Дегтярева.

Как СВО сплотила россиян

Тема военного героизма регулярно звучит и в выступлениях президента России. На заседании Совета по межнациональным отношениям в ноябре Путин подчеркнул, что яркий пример подлинного единения сегодня демонстрируют участники СВО. По его словам, солдаты и офицеры разных национальностей вместе выполняют боевые задачи, плечом к плечу защищая страну и доказывая, что Россия — это единый народ.

Глава государства также отметил, что россияне всегда умели объединяться перед лицом серьезных вызовов и угроз. Эта способность, по его словам, не раз помогала стране выстоять в переломные моменты истории. Сегодня Россия, как и в прошлые эпохи, отстаивает свой суверенитет и право самостоятельно определять свое будущее — так же, как это было, например, в 1612 году, когда единство народа сыграло решающую роль в судьбе государства.

На нынешнем этапе это ярче всего проявилось в ходе специальной военной операции, которая стала и вызовом, и подтверждением реальности нашего единства, добавил политический аналитик, публицист Юрий Голубь.

«Этот героизм рождается из ощущения общей судьбы и понимания, что в этой борьбе мы либо победим вместе, либо в конечном итоге превратимся в хаос западных колоний, где счастья не будет. По сути, русская армия, русское воинство объединило. Все внесли вклад в этот общий подвиг и должны стать частью русской победы. И эта победа будет победой всей нашей страны», — заключил аналитик.

