Путин поддержал инициативу объявить 2026 Годом единства народов России

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложение атамана Всероссийского казачьего общества Виталия Кузнецова объявить 2026 Годом единства народов России. Глава государства в ходе заседания Совета по межнациональным отношениям также поручил подготовить проекты соответствующих решений, трансляция ведется в Telegram-канале Кремля.

Хорошее предложение, давайте так и сделаем. Я попрошу Татьяну Алексеевну (Голикову, зампреда правительства РФ. — NEWS.ru) подготовить проекты соответствующих решений, — отметил Путин.

Ранее президент заявил, что мнение россиян должно быть главным показателем национальной политики страны. По его словам, нужно учитывать представления граждан о состоянии межнациональных связей в регионах. Глава государства также указал на необходимость «точных инструментов» в вопросе укрепления общероссийской идентичности.

Также лидер отметил, что герои СВО, идя в бой за Россию, доказывают единство всего народа. Путин пояснил: оно сохраняется вне зависимости от национальной принадлежности военнослужащих.