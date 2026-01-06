Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 13:24

В ООН указали США на их место

Комиссар ООН Тюрк: будущее Венесуэлы должен определять ее народ, а не США

Фолькер Тюрк Фолькер Тюрк Фото: IMAGO/Christian Ditsch/Global Look Press
Будущее Венесуэлы должен определять ее народ, а не руководство США, заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк в соцсети X. Он осудил военную операцию Вашингтона, заявив, что она подрывает основополагающий принцип международного права, запрещающий государствам применять силу для достижения территориальных или политических целей.

Венесуэльское общество нуждается в исцелении, а будущее страны должно решаться ее народом, — написал Тюрк

Ранее министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто заявил, что страна одержала очередную победу в Совете Безопасности ООН. По словам главы МИД, международное сообщество признало действия Соединенных Штатов противоречащими нормам международного права.

Венесуэльские власти тем временем объявили мобилизацию вооруженных сил страны и переход на военный режим для работников нефтяной отрасли и других производств. Они также заявили о вводе дополнительных мер по усилению патрулирования и обеспечению безопасности на сухопутных, воздушных и морских границах.

