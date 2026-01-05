В Венесуэле объявили мобилизацию В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и переход производств на военные рельсы

Венесуэльские власти после вторжения США объявили мобилизацию вооруженных сил страны и переход на военный режим для работников нефтяной отрасли и других производств, пишет РИА Новости. В сообщении сказано о дополнительных мерах по усилению патрулирования и обеспечению безопасности на сухопутных, воздушных и морских границах.

Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии, — говорится в заявлении.

Декрет рассчитан на 90 дней с даты опубликования. Под документом поставили подписи венесуэльский лидер Николас Мадуро, вице-президент и члены правительства.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и полностью поддерживает курс ее правительства. Дипломат охарактеризовал действия США как «международный разбой» и выразил надежду на их объективную оценку международным сообществом. Он также заявил, что американская операция в Каракасе — это циничное преступление, которому не может быть оправдания.