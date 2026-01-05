Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 20:38

В Венесуэле объявили мобилизацию

В Венесуэле объявили мобилизацию ВС и переход производств на военные рельсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Венесуэльские власти после вторжения США объявили мобилизацию вооруженных сил страны и переход на военный режим для работников нефтяной отрасли и других производств, пишет РИА Новости. В сообщении сказано о дополнительных мерах по усилению патрулирования и обеспечению безопасности на сухопутных, воздушных и морских границах.

Немедленно предписывается мобилизация национальных вооруженных сил по всей территории страны и использование имеющегося потенциала национальной мощи для отражения иностранной агрессии, — говорится в заявлении.

Декрет рассчитан на 90 дней с даты опубликования. Под документом поставили подписи венесуэльский лидер Николас Мадуро, вице-президент и члены правительства.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выражает твердую солидарность с Венесуэлой и полностью поддерживает курс ее правительства. Дипломат охарактеризовал действия США как «международный разбой» и выразил надежду на их объективную оценку международным сообществом. Он также заявил, что американская операция в Каракасе — это циничное преступление, которому не может быть оправдания.

Венесуэла
мобилизации
Николас Мадуро
заводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
«Не может нас поучать»: Бабиш поставил на место украинского посла-критикана
Мадуро обозначил свой статус на суде в Нью-Йорке
Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний»
В Киеве найдено тело дочери известного по делу Гонгадзе генерала МВД
Российские силы ПВО «расправились» с десятками БПЛА за четыре часа
Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро
«Хаос и беззаконие»: Небензя предрек возвращение в эпоху бесправия
В США завершилось первое заседание по делу Мадуро
«Салават Юлаев» забрал хоккеиста из списка отказов
Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке
Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.