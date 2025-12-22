«Русский, чеченец, украинец — братья!» Участник СВО об «Ахмате» и нацистах

Одним из тех, кто принял участие в СВО, стал Игорь Молотов — писатель, публицист, редактор медиахолдинга RT. Он заключил контракт со спецназом «Ахмат» и написал книгу о его командире, генерал-лейтенанте Апти Алаудинове. Как стать добровольцем, в чем главная разница между российской армией и ВСУ, о наследии СССР и о том, кто пытается разрушить единство народов России, — в интервью NEWS.ru.

«Военный опыт необязателен, но приветствуется»

— Игорь, ты заключил контракт с «Ахматом». При этом ты — не военный человек, а журналист и писатель. Почему решил принять участие в СВО в качестве не волонтера или военного корреспондента, а бойца?

— Все просто. С 2014 года я последовательно поддерживал ДНР и ЛНР. Говорил вместе с философом Александром Дугиным: «Владимир Путин, введите войска, чтобы защитить людей!» Президент пошел на этот шаг. Началась СВО, которую я горячо приветствовал. В какой-то момент мне показалось, что позиция человека, который сознательно и последовательно призывает к военным действиям, но отказывается в них участвовать, не является честной. Я попытался соответствовать своим словам. У каждого свой камертон, совесть и так далее.

— Почему ты выбрал «Ахмат»?

— Я смотрел за работой «Ахмата» как наблюдатель. Мне очень сильно не нравилось, что на него порой лили грязь. Я прекрасно видел, что заказчики этих потоков грязи — вне страны, люди на Украине и главным образом на Западе. Их цель — разрушить единство народов России, стравить между собой.

Спецназ «Ахмат» работает для объединения людей в нашей стране. Изначально это было чеченское подразделение, но сегодня оно по-настоящему интернациональное. В нем сражаются русские, чеченцы, украинцы, татары и представители всего бывшего СССР. В «Ахмат» едут необычные и при этом самые разные люди: казаки с Дона, коммунисты, а также национал-патриоты. Они отличаются друг от друга во всем, кроме желания защищать Родину. Это мне симпатично и интересно.

Я был знаком с командиром подразделения генералом Апти Алаудиновым, правда, только заочно, еще до начала спецоперации, когда он служил начальником полиции в Чеченской Республике. Всегда ему симпатизировал.

После того как контракт был заключен, мой давний товарищ еще с 1990-х, замечательный русский писатель Захар Прилепин, поздравил меня и сказал: «Брат, ты обязан не только выжить, но и написать книгу про своего командира. Мы живем в героическое время, нужны люди, которые бы его запечатлели».

Игорь Молотов, Москва, декабрь 2025 года Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

— Как люди попадают в «Ахмат», какие к ним предъявляют требования?

— Все поступают в подразделение через Чеченскую Республику. Там идет подготовка в университете спецназа имени Владимира Путина в Гудермесе. Дорогу и все прочее оплачивают — обмундирование, амуницию, а также снаряжение.

Контракт срочный, от шести месяцев, который потом можно продлевать. Его можно заключить на год. В Гудермесе объясняют самые базовые вещи, которые необходимы для любого военнослужащего. В течение нескольких недель проходят крайне упорные, изнуряющие тренировки на полигонах и стрельбищах. Их проводят самые опытные инструкторы, прошедшие СВО.

Военный опыт необязателен, но приветствуется. У нас есть люди, на счету которых командировки в Сирии и Африке. Много тех, кто раньше был в «Ахмате» и решил перезаключить контракт. Если ты патриот и у тебя есть убеждения защищать Родину, то можешь пройти, даже если здоровье неидеально. Кроме ВИЧ и гепатита — с этим строго. Остальное в большинстве случаев решаемо. Было бы, как говорится, желание идти на СВО.

Затем бойцов отправляют в ЛНР, после чего начинается работа по всей линии фронта. «Ахмат» функционирует как своего рода фронтовая скорая помощь. Нас перебрасывают туда, где особенно тяжело. Это Харьковская область, ранее — Часов Яр и Курская область, где «Ахмат» участвовал в знаменитой операции «Труба» (военная операция, проходившая 8 марта 2025 года, в ходе которой российские военные вышли в тыл ВСУ по газовой трубе магистрального газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. — NEWS.ru).

Курская область, один из освобожденных «Ахматом» населенных пунктов, март 2025 года Фото: Из архива Игоря Молотова

«Христианство, ислам, советский период — все это неразрывно»

— Ты решил заключить контракт, когда началась провокация ВСУ в Курской области?

— Все верно. В числе первых, кто там появился, был «Ахмат» во главе с бессменным командиром Алаудиновым. Вместе с другими подразделениями Минобороны РФ они сначала блокировали продвижение ВСУ, потом выкинули их. Киев планировал взять Курскую атомную электростанцию, пройти туда броском. Курск его интересовал во вторую очередь. Если бы противник захватил АЭС, то это могло бы обернуться настоящим кошмаром. Во-первых, неясно, как его оттуда выбивать. Во-вторых, он мог бы взорвать станцию. Натуральный атомный терроризм.

— Что тебе больше всего запомнилось в «Ахмате»?

— Я впервые увидел православного священника в боевом подразделении в «Ахмате». Мы тогда приехали в расположение с молодым чеченцем Исламом, и я заметил священника. Ислам увидел мое удивление, это же чеченский «Ахмат», и сказал: «Апти Алаудинов специально зовет священников, чтобы каждый мог исповедовать свою религию — и мусульмане, и христиане».

Еще один важный момент — в «Ахмате» перед отправкой в зону СВО одновременно используют и знамя Чеченской Республики, и России, и СССР. Сейчас много говорят об опыте непрерывной российской истории. В подразделении это наглядно видно. Здесь и наше христианство, и наш ислам, и наш советский период — все это неразрывно, все это мы.

Когда идут боевые действия, кругом запредельная перманентная жестокость, а с нашими ребятами в плену творят совершенно омерзительные вещи, ты ожидаешь, что к пленным ВСУ будет такое же отношение. Этого совершенно нет. Оно очень гуманное. Кормят, поят, никто не бьют, не издеваются. Это загнанные украинские мужики, которых насильно вытащили на фронт. Их жалко. В этом разительное отличие наших военных и ВСУ. Мы идем сами, а их тащат за все части тела и волосы. К западным намемникам другое отношение. Не издеваются, но сразу стреляют. В плен их не берут.

То же самое касается идейных нацистов — их пускают в расход. Дело в том, что это трусы. После Мариуполя, где их сломали, нацисты больше не воюют. Они выполняют карательные функции, пытают и стреляют в своих, стоят как заградотряды и гонят несчастных деревенских украинских мужиков на передовую, на убой.

Наши люди, находящиеся на «ленточке», более человечны, чем некоторые из тех, кто в тылу — в Москве и на диване. Здесь не требуют сразу убить всех украинцев. А в Москве я такое, увы, иногда слышал от диванных патриотов. На фронте этого нет.

Курская область, поселок Казачья Локня, разрушенная ВСУ церковь, март 2025 года Фото: Из архива Игоря Молотова

— В «Ахмате» есть украинцы?

— Конечно. Командир одного из отрядов «Ахмата» — на сто процентов украинец, у него позывной — Хохол. Одни украинцы поражены, как проказой, черной пропагандой, другие смертельно запуганы. Но это наши братья, как и чеченцы. Нас стравили те же самые люди на Западе, которые в 1990-е разжигали конфликт в Чечне. Это американские и европейские элиты, разведсообщества, а также корпорации. Им был не нужен единый СССР и единая Россия. Они нас пилят по национальному признаку. Чтобы этому противостоять, нам нужно не отталкивать, а тянуться друг к другу.

«Алаудинов более 30 лет воюет за Россию»

— Ты много раз видел генерала Алаудинова в боевой обстановке, на линии фронта. Какие были главные впечатления?

— Апти Аронович является не только командиром «Ахмата», но и заместителем начальника Главного военно-политического управления Минобороны. Он отвечает в числе прочего за воспитательную работу в войсках и мотивацию наших бойцов. При этом генерал не сидит в Москве — он постоянно находится на позициях. Алаудинов знает нужды солдат и реальную обстановку на месте.

Я изучал биографию генерала и его семьи. Они всегда сражались на стороне СССР и России. Его отец был настоящим убежденным коммунистом, служил в ГДР, как и мой дедушка. Когда в Чечне к власти пришел Джохар Дудаев, вся семья Алаудиновых сражалась против боевиков. Тогда погибли его отец, старший брат — всего более 20 родственников. Апти Аронович сражается за Россию с 1994 года. Более 30 лет воюет за РФ! Если кому и говорить о патриотизме, то именно такому человеку.

Игорь Молотов, Москва, декабрь 2025 года Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Еще хочу рассказать об отсутствии дистанции с Алаудиновым. Если нужно решить вопрос, если есть предложение, как улучшить боевую работу, то генерал всегда выслушает, вникнет и поможет. Он это сделает без панибратства.

— Как называется твоя книга, ее уже можно купить?

— Книга уже вышла. Она называется «Ахмат сила. Священная война Апти Алаудинова». Это не академический формат и не сводки. Это формат дорожного кино, зарисовки с места. В самом начале книги мы садимся с генералом в автомобиль, там же заканчивается повествование. Мне бы хотелось, чтобы читатель «проехал» с нами, взял книгу в девять вечера и в двенадцать ее уже отложил. «Проехался» с нами по фронтам и смыслам священной военной операции.

Читайте также:

«Настроение Зеленского зависит от дозы»: Алаудинов о ВСУ, Судже и «Потоке»

«Генофонд умирает в котлах»: командир Аид о женщинах ВСУ и Красноармейске

«Кто-то сверху помогает»: ветеран СВО о вере, страхе и чудесах на поле боя