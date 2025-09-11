«Годами жила в ненависти к России». Как Пугачева «заступилась» за Дудаева?

Певица Алла Пугачева в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) упомянула первого президента самопровозглашенной республики Ичкерия (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Джохара Дудаева. Что артистка сказала о нем, правда ли она годами жила в ненависти к России?

Как Пугачева «заступилась» за Дудаева

В интервью Гордеевой Пугачева заявила, что ей особенно запомнилась первая чеченская война, потому что она лично знала Дудаева.

«Настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. <...> Она (жена Дудаева. — NEWS.ru) звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна… Прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала певица.

Как в России отреагировали на слова Пугачевой

Слова Пугачевой вызвали резонанс в российском обществе. Некоторые отметили, что она буквально «обласкала» Дудаева. Журналист Андрей Медведев заявил, что нет «ничего удивительного в такой комплиментарной оценке террориста, головореза и автора термина „русизм“».

«Злая ведьма всегда была такой. Годами жила в ненависти к России, к людям. Считала их холопами и ничтожеством. Но вот же, два ордена „За заслуги перед Отечеством“. Сами приучили ее к тому, что ведьму будут терпеть всегда», — написал Медведев в своем Telegram-канале.

Военкор Юрий Котенок пришел к выводу, что «народ возмущается по делу» на фоне интервью, которое дала Пугачева.

«Якшалась с врагами России — четой Дудаевых и т. д. Террористов оправдывала. Злобой исходит старуха», — заявил он.

По мнению корреспондента, «плохо и явный минус», что Пугачева до сих пор не признана иностранным агентом.

«Это позор бездействия и закрывания глаз на явно подрывные усилия „народной артистки“. А ведь за такое отношение к России и прочие пороки и звания лишают, и госпремий, между прочим», — подчеркнул Котенок.

Вика Цыганова

Певица Вика Цыганова выразила мнение, что Пугачева «наговорила минимум на 10 иноагентских статусов» в рамках интервью Гордеевой.

«Обычный человек, сказавший такое, был бы уже признан экстремистом. Антивоенной позиции ей мало, надо было еще обязательно похвалить „приличного, порядочного и интеллигентного“ террориста Дудаева. А то, что убивал русских, неважно. Кому какое дело до плебеев... Передает привет и поддержку не тысячам семей, которые потеряли своих родственников из-за действий Дудаева, а его вдове. Раскаивается в том, что недостаточно помогла террористической группировке, которая русских людей резала и взрывала. Это какой-то новый уровень бесчеловечности», — написала Цыганова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что Пугачевой надо запретить произносить слово «родина», так как певица «25 лет поддерживала террористов, экстремистов и врагов России, а теперь смеет называть нашу страну родиной».

Почему Пугачева уехала из России

Кроме того, в интервью Пугачева объяснила свой отъезд из России. По словам певицы, она приняла это решение после того, как Минюст РФ признал иностранным агентом ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Артистка добавила, что из-за этого в школе их дети подверглись «троллингу»: дочь Лизу и сына Гарри стали называть «детьми шпионов».

В итоге певица, по ее словам, взяла $30 тысяч и уехала из России, пояснив, что никакого плана и паспорта другой страны у нее не было. Пугачева также выразила мнение, что у каждого человека есть право сменить государство, если на родине его оскорбляют. Артистка считает, что ее не предали миллионы поклонников.

