Рубль полетел вниз? Курсы валют сегодня, 11 сентября: доллар, евро, юань

Эксперты финансового рынка оценили перспективы российской валюты. Правда ли, что рубль полетел вниз, каковы курсы валют сегодня, 11 сентября, что с долларом, евро и юанем?

Каков курс доллара сегодня, 11 сентября

Центральный банк России установил официальный курс доллара США на четверг, 11 сентября, на уровне 84,9211 рубля. Ранее курс американской валюты, согласно установке регулятора, составлял 83,2425 рубля. Так, доллар прибавил 1,6786 рубля. В предыдущий раз выше уровня 84 рублей официальный курс доллара был пять месяцев назад — 12 апреля.

На международном валютном рынке Forex доллар торгуется за 85,36 рубля, прибавляя 0,8645 (1,02%), на 11:40 мск, следует из данных Investing.com.

Что с евро и юанем в четверг, 11 сентября

Курс евро по ЦБ сегодня, 11 сентября, составляет 99,8246 рубля против прежнего — 98,0336 рубля. Таким образом, европейская валюта прибавила 1,791 рубля. Евро не был выше 99 рублей с 12 февраля. На Forex «европеец» уходит за 99,755 рубля, демонстрируя прирост в размере 0,954 (0,97%), на 11:45 мск.

Юань в свою очередь зафиксирован регулятором на уровне 11,8961 рубля. Ранее валюта стоила 1,6934 рубля. Так, юань прибавил 20,27 копейки. На международном валютном рынке юань продается за 12,0381 рубля, показывая падение в размере 0,0495 (0,41%), на 11:51 мск.

Правда ли, что рубль полетел вниз

Рубль вступил в период ослабления, считают в инвестиционной компании «Риком-Траст». В числе причин снижения курса национальной валюты эксперты называют ухудшение платежного баланса России, повышение спроса на валюту, волатильность сырьевых цен и геополитическую неопределенность.

Как утверждает начальник аналитического отдела инвесткомпании Олег Абелев, основная причина — увеличение спроса на валюту со стороны импортеров. Они поняли, что тренд на смягчение денежно-кредитной политики в России устойчив, и те, кто раньше предпочитал придержать свою ликвидность, сейчас начали активно предъявлять спрос на валюту. Согласно прогнозу «Риком-Траста», к концу 2025 года доллар может стоить примерно 90 рублей. При этом, по мнению Абелева, улучшение геополитического фона и смягчение санкций может привести еще к большему ослаблению рубля.

По словам начальника отдела исследований инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартака Соболева, ослабление российской валюты ускорилось на волне ликвидации инвесторами ранее накопленных рублевых позиций. К этому добавилось усиление санкционных рисков, что вместе с ожиданиями снижения ключевой ставки Банка России создало повышенный интерес к иностранной валюте, отметил эксперт. Он полагает, что в ближайшую неделю на рынке сохранится повышенная волатильность, курс доллара будет меняться в диапазоне 81–86 рублей, евро — 95,5–100,5 рубля, а юаня — в коридоре 11,4–12,2 рубля.

Портфельный управляющий УК «Первая» Иван Панов ожидает умеренного ослабления рубля до конца года. Согласно оценке эксперта, курс к концу года может вырасти до 91 рубля за доллар. Более существенному ослаблению будет препятствовать продажа валюты экспортерами, а также сохранение ключевой ставки на более высоких уровнях, чем ранее ожидалось, в течение более длительного периода.

Консенсус-прогноз макроэкономистов по среднегодовому курсу доллара к рублю составляет 85,5, следует из опроса Банка России. Пересчитывая это на конец года, курс составит приблизительно 92–93 рубля за доллар, отметил аналитик по макроэкономике «Ингосстрах Инвестиций» Александр Иванов.

«Мы со своей стороны в целом согласны с таким консенсусом и тоже полагаем, что равновесный курс рубля на сегодняшний момент немного выше текущих уровней, и к концу года ожидаем его постепенного ослабления», — сообщил эксперт.

