«Одноклассники» и профессор Дадали запускают курс «Система молодости»

«Одноклассники» совместно с одним из специалистов в областях биохимии и нутрициологии и популярным автором Владимиром Дадали запускают курс «Система молодости». Знания, предоставленные участникам, помогут внедрить в жизнь новые привычки, которые позволят оставаться в ресурсном состоянии после праздников.

Уроки и задания, основанные на авторских методиках профессора, начнут появляться в материалах специальной группы в соцсети уже 10 декабря. Также участники смогут задать вопросы эксперту в разделе «Вопросы и ответы» сервиса «Здоровье» в «Одноклассниках».

Цель проекта — помочь пользователям в сохранении здоровья, активности и красоты на долгие годы. На курсе им будет доступен план действий, основанный на научном подходе и сформулированный простым и понятным для широкой аудитории языком.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» совместно со Всероссийским обществом инвалидов запустили проект «Сильнее обстоятельств». Героями историй стали восемь человек с различными особенностями здоровья, которые смогли добиться успехов в разных сферах.