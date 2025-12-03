«Одноклассники» запустили проект «Сильнее обстоятельств»

«Одноклассники» совместно с Всероссийским обществом инвалидов запустили проект «Сильнее обстоятельств». Героями историй стали восемь человек с различными особенностями здоровья, которые смогли добиться успехов в разных сферах.

Пользователям расскажут о самом молодом представителе ВОИ, который развивает спорт в своем регионе, несмотря на то что вынужден использовать протезы. Также участие в проекте принял художник, который пишет картины, держа кисть в зубах, потому что в 37 лет попал под поезд и потерял руки.

Организаторы отмечают, что суть проекта — формирование культуры равных возможностей. Заинтересованные пользователи смогут поддержать проект, установив на аватар тематическую рамку с вдохновляющими словами: «Человек с безграничными возможностями», «Разные, но равные» и другими.

Ранее сообщалось, что «Одноклассники» запускают просветительский проект о жизни детей-сирот, опекунстве и приемном родительстве. Материалы будут выходить в группах благотворительной организации «Детские деревни SOS», фонда «Измени одну жизнь» и портала «Усыновите.ру» в социальной сети.