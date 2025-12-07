ТИЭФ'25
Астраханец стал инвалидом после года злоупотребления вейпами и энергетиками

Юноша из Астрахани получил инвалидность третьей группы после года ежедневного употребления вейпов и энергетических напитков в попытке выиграть автомобиль в конкурсе блогера Михаила Литвина, сообщает Telegram-канал Mash. В результате у молодого человека диагностировали проблемы с поджелудочной и щитовидной железами.

В материале говорится, что юноша, с детства занимавшийся спортом и планировавший поступать в академию ФСБ, начал злоупотреблять энергетиками и электронными сигаретами на фоне стресса во время подготовки к экзаменам. Увидев конкурс Литвина, он увеличил потребление до 2–4 банок в день, чтобы регистрировать больше чеков для повышения шансов на выигрыш премиального авто.

Через год его здоровье резко ухудшилось. По словам врача, стресс спровоцировал сбой в организме, а нездоровые привычки усугубили состояние. Теперь молодому человеку пришлось отказаться от планов поступления в академию ФСБ и спортивной карьеры. Он вынужден постоянно следить за здоровьем.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Соломатина заявила NEWS.ru, что запрет продажи вейпов может быть введен в России уже в 2026 году. По ее мнению, в этом вопросе действовать необходимо максимально решительно, взвешивая разные точки зрения, но сохраняя акцент на защите здоровья граждан.

