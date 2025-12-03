Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
03 декабря 2025 в 16:04

«Совместными усилиями»: в ГД высказались о сроках запрета на продажу вейпов

Депутат Соломатина не исключила запрет вейпов в 2026 году

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Запрет продажи вейпов может быть введен в России уже в 2026 году, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Соломатина. По ее мнению, в этом вопросе действовать необходимо максимально решительно, взвешивая разные точки зрения, но сохраняя акцент на защите здоровья граждан.

Вопрос влияния вейпов на здоровье населения, и особенно молодежи, вызывает у депутатов серьезную озабоченность. Надо усилить регулирование в этой сфере для защиты граждан, прежде всего детей и подростков. При рассмотрении этого сложного вопроса учитываются разные точки зрения, включая экономические аспекты. Наша задача — выстроить такую систему регулирования, которая минимизирует риски для здоровья людей. Уверена, что совместными усилиями мы найдем оптимальные решения для достижения этой цели. Не исключено, что в 2026 году удастся добиться запрета на продажу вейпов, — высказалась Соломатина.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки, позволяющие регионам полностью запретить розничную продажу вейпов. По словам статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова, в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Впоследствии губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что продажу вейпов могут запретить в регионе с 1 января 2026 года. Он поручил подготовить законопроект по этому вопросу и направить его на рассмотрение в законодательное собрание области.

Россия
запреты
инициативы
Госдума
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами
Психолог перечислила правила цифровой гигиены
Готовлю пирожки с изысканной начинкой — груша, дорблю и орехи
Секрет воздушных пирожков — смородиновая начинка и слоеное тесто
Корстин назвала самое важное изменение в баскетболе за последние 20 лет
Заворачиваю в лаваш тунец и яйца — идеальная закуска для поездки
Берите лаваш! Рецепт-находка с копченой курицей для уставших хозяек
Запрет двойного гражданства рискует ударить по первой леди США
Европа посылает в одну страну вызывающие рак пестициды
В Госдуме назвали силу РФ, которая заставляет Запад считаться с реальностью
Путин раскрыл, как народы России помогают ближнему
Среди пострадавших от циклона на Шри-Ланке нет россиян
В ЕС придумали способ запретить возврат российских активов
Адвокат заявил о спорном праве кредитора на компенсацию за аварийное жилье
Россиянам рассказали, какой сладкий плод незаменим в зимнем рационе
«Не видела такого раньше»: Корстин назвала лучшую баскетболистку WNBA
Любовь Успенская поделилась планами на Новый год
Назван город, который армия России может освободить в ближайшие дни
Roblox официально заблокировали в России
Акунину добавили еще один год к 14-летнему сроку
Дальше
Самое популярное
Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой
Общество

Никаких драников и оладий! Пеку гратен дофинуаз — французскую картошку под сырной корочкой

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут
Общество

Пару картошек и кусочек рыбки: готовим «Царский рулет» на праздничный стол — закуска на ура за 15 минут

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей
Общество

Смело ставим в центре новогоднего стола! Этот мясной рулет готовится просто и покоряет всех гостей

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.