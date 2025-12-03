«Совместными усилиями»: в ГД высказались о сроках запрета на продажу вейпов Депутат Соломатина не исключила запрет вейпов в 2026 году

Запрет продажи вейпов может быть введен в России уже в 2026 году, заявила NEWS.ru депутат Госдумы Татьяна Соломатина. По ее мнению, в этом вопросе действовать необходимо максимально решительно, взвешивая разные точки зрения, но сохраняя акцент на защите здоровья граждан.

Вопрос влияния вейпов на здоровье населения, и особенно молодежи, вызывает у депутатов серьезную озабоченность. Надо усилить регулирование в этой сфере для защиты граждан, прежде всего детей и подростков. При рассмотрении этого сложного вопроса учитываются разные точки зрения, включая экономические аспекты. Наша задача — выстроить такую систему регулирования, которая минимизирует риски для здоровья людей. Уверена, что совместными усилиями мы найдем оптимальные решения для достижения этой цели. Не исключено, что в 2026 году удастся добиться запрета на продажу вейпов, — высказалась Соломатина.

Ранее Минфин РФ подготовил поправки, позволяющие регионам полностью запретить розничную продажу вейпов. По словам статс-секретаря — заместителя министра финансов Алексея Сазанова, в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Впоследствии губернатор Пензенской области Олег Мельниченко заявил, что продажу вейпов могут запретить в регионе с 1 января 2026 года. Он поручил подготовить законопроект по этому вопросу и направить его на рассмотрение в законодательное собрание области.