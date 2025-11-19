В Минфине высказались о полном запрете вейпов Минфин подготовил поправки о праве регионов на полный запрет продажи вейпов

Минфин РФ подготовил поправки, позволяющие регионам полностью запретить розничную продажу вейпов, заявил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов на пленарном заседании Госдумы. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, в случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.

Действительно, на этой неделе были подготовлены уже правительственные поправки ко второму чтению данного законопроекта. В рамках этих поправок, в том числе, предусмотрено право субъектов Российской Федерации с 1.09.2026 и на пять лет устанавливать на своих территориях полный запрет розничной продажи вейпов, — отметил Сазанов.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко выступил с заявлением о необходимости запрета продажи вейпов в России. По его мнению, содержимое таких устройств представляет серьезную угрозу для здоровья молодого организма. Онищенко подчеркнул, что вред от использования вейпов значительно превышает потенциальную пользу от налоговых отчислений. Депутат призывает не затягивать с решением этого вопроса.