Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
18 сентября 2025 в 13:01

В Минфине ответили на вопрос о налоге на сверхприбыль банков

Замминистра Сазанов: Минфин России не обсуждает налог на сверхприбыль банков

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Минфин России не рассматривает введение разового налога на сверхприбыль банков, сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос о предложении депутатов ГД ввести налог в 10% на сверхприбыль банков.

Нет, таких обсуждений нет, — сказал Сазанов.

В четверг, 18 сентября, СМИ сообщили, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработали законопроект о введении разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%. По словам лидера фракции Сергея Миронова, принятие законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета на несколько сотен миллиардов рублей. Средства направят на социальную поддержку и развитие экономики.

Ранее рейтинг Billionaires Index показал, что состояние богатейших российских предпринимателей с начала прошлого года прибавило $24,62 млрд (более 2 трлн рублей). Соответствующий индекс включает стоимость акций компаний, владельцами которых являются состоятельные люди. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров лидирует по росту капитала (+$4,08 млрд, или более 327,746 млрд рублей). В настоящее время его общий капитал составляет $15,1 млрд (более 1,2 трлн рублей).

банки
налоги
прибыль
Минфин
Алексей Сазанов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта зарплата украинских «людоловов»
В Госдуме предложили перечислять процент с чеков за общепит семьям военных
Трамп рассказал, как относится к украинскому конфликту
Мощное землетрясение зафиксировали в 125 км от Петропавловска-Камчатского
Когда пора менять окна: 7 признаков, что старые окна вам больше не служат
«Нелегалов не останется»: защитник мигрантов о решении проблем с диаспорами
Стала известна неожиданная польза поцелуев для здоровья
У семьи главы СНБО Украины нашли квартиры и виллы в США
В России выступили за упразднение языкового экзамена для мигрантов
В Польше начались массовые проверки бомбоубежищ
Зеленский ограничил доступ к реестрам недвижимости чиновников
В Монголии нашли останки «самого загадочного» динозавра
Озвучена дата проведения заседаний СБ ООН по ситуации в Газе и на Украине
Трамп заявил о праве США единолично вводить пошлины
На Украине раскрыли происхождение прозвища Зеленского
ВСУ сдают Красноармейск и Купянск? Ситуация на фронтах СВО 18 сентября
МИД России сделал важное заявление по делу о крушении малайзийского Boeing
В США молодой мужчина умер после посещения аттракциона
Море в сентябре: куда поехать, чтобы купаться и загорать
В Госдуме объяснили, зачем Зеленский приехал в Донбасс
Дальше
Самое популярное
Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября
Регионы

Откровения наемников и обвал фронта ВСУ: новости СВО к утру 17 сентября

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.