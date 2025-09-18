В Минфине ответили на вопрос о налоге на сверхприбыль банков

В Минфине ответили на вопрос о налоге на сверхприбыль банков Замминистра Сазанов: Минфин России не обсуждает налог на сверхприбыль банков

Минфин России не рассматривает введение разового налога на сверхприбыль банков, сообщил ТАСС в кулуарах Московского финансового форума замминистра финансов Алексей Сазанов. Так он ответил на вопрос о предложении депутатов ГД ввести налог в 10% на сверхприбыль банков.

Нет, таких обсуждений нет, — сказал Сазанов.

В четверг, 18 сентября, СМИ сообщили, что депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) разработали законопроект о введении разового налога на сверхприбыль банков в размере 10%. По словам лидера фракции Сергея Миронова, принятие законопроекта приведет к увеличению доходов бюджета на несколько сотен миллиардов рублей. Средства направят на социальную поддержку и развитие экономики.

Ранее рейтинг Billionaires Index показал, что состояние богатейших российских предпринимателей с начала прошлого года прибавило $24,62 млрд (более 2 трлн рублей). Соответствующий индекс включает стоимость акций компаний, владельцами которых являются состоятельные люди. Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров лидирует по росту капитала (+$4,08 млрд, или более 327,746 млрд рублей). В настоящее время его общий капитал составляет $15,1 млрд (более 1,2 трлн рублей).