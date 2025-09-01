День знаний — 2025
01 сентября 2025 в 10:51

Российские миллиардеры удвоили прибыль

Bloomberg: состояние богатейших россиян прибавило $24 млрд с 2024 года

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Состояние богатейших российских предпринимателей с начала прошлого года прибавило $24,62 млрд, об этом свидетельствует Billionaires Index. Соответствующий индекс включает стоимость акций компаний, владельцами которых являются состоятельные люди.

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров лидирует по росту капитала (+$4,08 млрд или более 327,746 млрд рублей). В настоящее время его общий капитал составляет $15,1 млрд. На второй позиции располагается акционер производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов. Его состояние прибавило $3,57 млрд (свыше 286,778 млрд рублей) и равняется $16,8 млрд.

При этом председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин столкнулся с убытками. Его состояние снизилось на $2,81 млрд (более 225,727 млрд рублей), до $23 млрд, сказано в материале.

Ранее адвокат Дурова Кристоф Ингрен заявил, что французская прокуратура допустила значительные ошибки и нарушила юридические нормы в деле против основателя Telegram. По мнению юриста, обвинение базируется на ложных правовых квалификациях и нарушении процессуальных процедур. Он отметил: в деле присутствуют юридически неточные формулировки, включая некорректное толкование понятия «соучастие».

миллиардеры
прибыль
Павел Дуров
предприниматели
