30 декабря 2025 в 12:35

Стало известно решение прокуратуры Мюнхена по миллиардеру Усманову

Прокуратура Мюнхена прекратила расследование против миллиардера Усманова

Алишер Усманов Алишер Усманов Фото: Roman Denisov/Russian Look/Global Look Press
Прокуратура в Мюнхене прекратила уголовное расследование в отношении российского миллиардера, основателя холдинга USM Алишера Усманова по подозрению в нарушении санкций, сообщили представители предпринимателя. По их словам, которые приводит РБК, решение приняли в соответствии с 153-м параграфом Уголовно-процессуального кодекса Германии.

Возобновление расследования по тем же подозрениям исключено, в отношении А.Усманова сохраняется презумпция невиновности, — отметили адвокаты.

Ранее в Германии Земельный суд Гамбурга вынес постановление с запретом в адрес крупнейшего люксембургского медиахолдинга Luxembourg S.A. представлять Усманова в качестве хозяина суперъяхты Dilbar. Принадлежащее холдингу издание Luxembourg Times ранее написало, что судном владеет Усманов через некие компанию и траст.

Американские СМИ сообщали, что российские миллиардеры смогли увеличить свое состояние на $11,572 млрд с начала 2025 года. Так, обозреватели указали, что акционер крупнейшего российского производителя железной руды «Металлоинвест» Алишер Усманов заработал $3,91 млрд с начала 2025 года, его состояние составило $17,1 млрд.

