Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:02

Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway

Уоррен Баффетт Уоррен Баффетт Фото: Dennis Van Tine/imago stock&people/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт завершил работу на посту генерального директора Berkshire Hathaway, сообщает CNN. Согласно утвержденному плану, с 1 января 2026 года его полномочия официально передаются Грегу Абелю. Однако 95-летний Баффетт сохранит за собой пост председателя совета директоров холдинга.

Окончательное решение о передаче управления было озвучено на годовом собрании акционеров в мае прошлого года, хотя имя преемника Баффетт раскрыл еще в 2021 году. Кандидатура Грега Абеля была поддержана советом директоров без возражений. До этого назначения Абель занимал позицию вице-председателя Berkshire Hathaway.

Кадровая перестановка знаменует собой крупнейший транзит власти в истории одной из богатейших корпораций мира. Инвесторы внимательно следят за вступлением Абеля в должность, ожидая сохранения консервативной инвестиционной политики, заложенной Баффеттом.

Ранее стало известно, что Баффетт намерен пожертвовать $1,3 млрд (101 млрд рублей) четырем благотворительным фондам после ухода с поста гендиректора. Также миллиардер сообщил, что больше не будет писать ежегодные обращения к акционерам и выступать на собраниях холдинга.

США
Уоррен Баффетт
бизнесмены
миллиардеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.