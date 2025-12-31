Уоррен Баффетт ушел на покой с поста гендиректора Berkshire Hathaway

Легендарный инвестор Уоррен Баффетт завершил работу на посту генерального директора Berkshire Hathaway, сообщает CNN. Согласно утвержденному плану, с 1 января 2026 года его полномочия официально передаются Грегу Абелю. Однако 95-летний Баффетт сохранит за собой пост председателя совета директоров холдинга.

Окончательное решение о передаче управления было озвучено на годовом собрании акционеров в мае прошлого года, хотя имя преемника Баффетт раскрыл еще в 2021 году. Кандидатура Грега Абеля была поддержана советом директоров без возражений. До этого назначения Абель занимал позицию вице-председателя Berkshire Hathaway.

Кадровая перестановка знаменует собой крупнейший транзит власти в истории одной из богатейших корпораций мира. Инвесторы внимательно следят за вступлением Абеля в должность, ожидая сохранения консервативной инвестиционной политики, заложенной Баффеттом.

Ранее стало известно, что Баффетт намерен пожертвовать $1,3 млрд (101 млрд рублей) четырем благотворительным фондам после ухода с поста гендиректора. Также миллиардер сообщил, что больше не будет писать ежегодные обращения к акционерам и выступать на собраниях холдинга.