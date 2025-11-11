Один из богатейших людей мира оставил прощальное письмо Миллиардер Баффет пожертвует свыше $1,3 млрд после ухода из Berkshire Hathaway

Один из богатейших людей мира, американский миллиардер Уоррен Баффетт написал последнее письмо акционерам на посту главы инвестиционной компании Berkshire Hathaway, передает Bloomberg. По его словам, в конце года его место займет вице-председатель организации Грег Абель. Он также объявил, что пожертвует свыше $1,3 млрд на благотворительность.

В письме, сообщающем о пожертвовании более $1,3 млрд четырем семейным фондам, 95-летний инвестор, который покидает пост генерального директора в конце года, заявил, что он прекратит писать ежегодные письма Berkshire Hathaway Inc. и выступать на ее собраниях, — говорится в материале.

В 2026 году пост CEO компании должен занять Абель, однако Баффетт останется председателем совета директоров. По его мнению, у Berkshire Hathaway хорошие перспективы, но через 10 или 20 лет уже будет достаточно много компаний, которые смогут достигнуть лучших результатов, если учитывать размер конгломерата.

