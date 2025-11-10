Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 18:23

Раскрыты роскошные подарки Трампу от швейцарских миллиардеров

Blick: швейцарские бизнесмены вручили Трампу именной золотой слиток и часы Rolex

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Швейцарские бизнесмены вручили президенту США Дональду Трампу эксклюзивные подарки во время деловой встречи в Вашингтоне, сообщило издание Blick. В числе презентов оказались дорогие часы Rolex и персональный золотой слиток с именной гравировкой.

Делегация из шести ведущих предпринимателей Швейцарии посетила американскую столицу на прошлой неделе с целью обсуждения снижения импортных пошлин. В состав группы вошли руководители таких компаний, как Mediterranean Shipping Company, Partners Group, Mercuria, Rolex, MKS Pamp и Richemont.

Как отмечает швейцарское издание, бизнесмены предложили конкретные меры по развитию экономического сотрудничества между двумя странами. Они рассказали о своих планах по инвестированию в фармацевтическую отрасль и инфраструктуру США, увеличению закупок американской авиационной продукции и переносу золотоплавильных производств на территорию Штатов.

По данным СМИ, переговоры могут привести к скорому подписанию предварительного соглашения о выходе из торгового спора. Информированные источники предполагают, что официальное объявление о достигнутых договоренностях может состояться в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в следующем году.

С 1 августа США применяют 39% пошлины в отношении швейцарских товаров. Данная ставка является одной из наиболее высоких в мировой торговой практике.

Ранее финансовый аналитик Юлиана Сорокина заявила, что Китай временно отменил дополнительные пошлины на американские товары, чтобы облегчить доступ китайской продукции на рынок США. Мера призвана поддержать местных производителей, укрепить экономические связи и снизить стоимость импорта для американских потребителей.

