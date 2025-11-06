Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 12:18

Финэксперт рассказала, почему торговая война США и Китая сбавила обороты

Аналитик Сорокина: КНР отменила ряд пошлин на товары США для поддержки экономики

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Китай временно отменил дополнительные таможенные пошлины на товары из США, чтобы облегчить доступ китайской продукции на рынок Штатов, заявила «Финансам Mail» финансовый аналитик Юлиана Сорокина. Она отметила, что эта мера нацелена на поддержку экономики, в том числе местных производителей.

Данное решение направлено на поддержку местных производителей и облегчение доступа к американским товарам. Снижение тарифов также упростит доступ китайской продукции на рынок США, укрепляя экономические связи и снижая стоимость импортируемых товаров для конечных потребителей, — пояснила Сорокина.

Она отметила, что рост цен на китайские товары спровоцировал подорожание товаров в США, в особенности в сферах электроники и автомобилестроения. В то же время торговые ограничения со стороны Штатов нанесли ущерб ключевым экспортным отраслям Китая, в том числе текстильной промышленности.

Ранее в Министерстве финансов КНР сообщили, что Китай приостановил действие дополнительной пошлины в 24% на товары из США. Там уточнили, что мера вводится сроком на один год в рамках достигнутых договоренностей между странами.

